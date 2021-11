Tre cabine e tre bagni per un 16 metri performante. È l’Euphoria 54

Il più piccolo yacht della gamma Euphoria è una barca a vela di 16 metri a cui non manca veramente nulla. Il cantiere Sirena Marine, realtà turca che si sta imponendo con i brand Euphoria, Azuree e Sirena Yachts, ha scelto una superstar come German Frers per il progetto dell’Euphoria 54.

Linee sinuose e sicure

Il pozzetto dell’Euphoria 54 è molto ampio e spazioso, è chiuso a poppa e si armonizza perfettamente con la tuga. Da poppa a prua, il piano di coperta si apprezza per il suo aspetto slanciato, e per le finestrature ampie e continue che caratterizzano la tuga. La resina vinilestere è il materiale scelto per realizzare lo scafo di questa barca, robusta e leggera allo stesso tempo. L’albero, in alluminio, si può avere anche nella versione in fibra di carbonio, mentre l’armo è disponibile anche in versione con randa avvolgibile.

3 cabine e 3 bagni: c’è tanto spazio

Quando è stato presentato, l’A.D. del cantiere Ipek Kiraç si è espresso così sull’Euphoria 54. “Ha suscitato una notevole attenzione nel mondo dello yachting. L’Euphoria 54 ha ottenuto la nomination come “European Yacht Of The Year” nella categoria Luxury Cruiser e siamo convinti che la barca possa soddisfare i proprietari più esigenti di tutto il mondo. Il suo design è fantastico ed è più che all’altezza delle nostre aspettative per questo nuovo ed entusiasmante marchio”. Gli interni, progettate dallo studio Design Unlimited, prevedono una configurazione a tre cabine doppie + tre bagni, con un design moderno e minimal. A bordo dell’Euphoria 54 sono molto eleganti e confortevoli anche gli spazi comuni.

Clicca qui per visitare lo stand di Sirena Marine alla Milano Yachting Week. Puoi mandare una mail in pochi click a Sirnew, il distributore del cantiere per il Mediterraneo.