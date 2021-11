Il Bed&Breakfast in barca esiste: è l’idea geniale di Letyourboat

Siete stufi di cercare alberghi, bed&breakfast o appartamenti per dormire quando andate in vacanza, oppure volete solo vivere un’esperienza unica? Grazie a Letyourboat potete scegliere di dormire in barca, quando siete in vacanza o anche solo per un weekend di relax. Il lusso di dormire a bordo di una barca è alla portata di tutti con questo servizio.

Bed&Boat, la soluzione per chi ama dormire in barca

Da Bed&Breakfast a Bed&Boat il passo è breve grazie a Letyourboat. Il piacere di addormentarsi cullati dal mare e di svegliarsi con una colazione sul pontile è impagabile. Potete scegliere la barca che preferite sul portale Letyourboat, prenotarla e godervi il vostro soggiorno, e magari perché no godervi anche una cena sul mare. Il servizio raccoglie armatori, marina e barca situati in tantissimi paesi. L’offerta è molto ricca per quanto riguarda l’Italia, ma trovate Bed&Boat pronti ad accogliervi un po’ ovunque, come in Francia, Spagna e Grecia. Se state pianificando la vostra prossima vacanza, sappiate che potreste scegliere di esplorare una città come Barcellona e all’imbrunire rifugiarvi su una barca per passare la notte!

Opportunità per host e marina

L’idea di Letyourboat non solo rende accessibile a tanti il sogno di dormire in barca, ma è anche una grande opportunità di business e destagionalizzazione per i marina o per gli host. Se avete una barca, infatti, potrete affittarla per farvi soggiornare gli ospiti di Letyourboat, esattamente come molti fanno con le case in città. Potete anche decidere di affidare la vostra barca ad un Guest Assistant di Letyourboat, così non dovrete preoccuparvi di gestire check-in, check-out e tutti i servizi connessi all’ospite.

Contatta Letyourboat per sapere come funziona

Se vuoi capire meglio come funziona il portale Letyourboat ti basta cliccare qui. Visita il suo stand alla Milano Yachting Week e invia una mail in pochi click.