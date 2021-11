Fairlie Yachts. Le barche fuori dal tempo e dal coro nate per amore di Fife

Cosa succede se amate talmente tanto il lavoro dello storico cantiere Fife & Sons da creare una linea di barche a loro ispirata? Nascono i Fairlie Yachts, modern classic fuori dal tempo e fuori dal coro. Bellissimi (nella foto sopra: il Fairlie P55, lungo 16,8 m e largo 3,5. Al galleggiamento misura 11,6 m. Che slanci!).

Fairlie Yachts, i modern classic ispirati da William Fife

Se state cercando una barca fuori dal tempo e fuori dal coro, se pensate che costruendo una barca al di fuori delle mode questa non andrà mai fuori moda, c’è un cantiere che fa per voi. Si chiama Fairlie Yachts, produce dei bellissimi modern classic “su misura” a Southampton ed è rappresentato in Italia da Casteras Yachts.

Il senso di Duncan Walker per Fife & Sons

Molti di voi avranno già colto lo spirito di queste barche nel nome del cantiere. Fairlie, infatti, è il nome di un piccolo villaggio sulla costa occidentale della Scozia dove aveva sede il mitico cantiere William Fife & Sons, che tra l’epoca vittoriana e la seconda guerra mondiale, realizzò le barche da diporto più belle del mondo.

La bellezza degli scafi progettati dai Fife, e nello specifico, da William Fife III, ha stregato Duncan Walker, il CEO di Fairlie Yachts: “Dopo essermi laureato in ingegneria di produzione, ho fatto il marinaio per alcuni anni. Ho avuto la fortuna di navigare su un Fife di 89 piedi, poi sono stato coinvolto nel restauro di Altair (storico schooner di 108 piedi del 1931 di Fife III, ndr) e mi sono innamorato così tanto di queste barche che, dopo aver fondato Fairlie Yachts e aver passato 25 anni a restaurare questi capolavori, ho deciso di rendergli omaggio creando una linea di barche ispirate ai loro progetti”.

Non c’è niente di meglio che il legno

Da qui parte l’avventura “cantieristica” di Fairlie Yachts, che ha realizzato dieci anni fa il suo primo modern classic, ereditando importanti elementi estetici di Fife e fondendoli con le moderne tecniche di costruzione in legno (“non c’è niente di meglio del legno quando si tratta di costruire una barca”) e con configurazioni di chiglia e piani velici al passo coi tempi.

Voyager e Performance

Ad oggi, ci ha raccontato Walker, “ci sono due gamme nella produzione di Fairlie Yachts, anche se, di fatto, ogni barca è unica e costruita utilizzando le migliori maestranze di Southampton. La serie ‘V’, dove V sta per ‘Voyager’, con modelli da 45, 49, 53 e 65 piedi, ideali per le lunghe navigazioni in totale comfort; poi c’è la linea ‘P’, Performance, barche in grado di esprimere buone prestazioni anche in regata – soprattutto nelle manifestazioni dedicate ai modern classic – oltre che in crociera: P55, P66 e P77, l’ammiraglia della gamma”.

Ogni Fairlie Yachts è un pezzo unico

Trattandosi di pezzi unici, prosegue Walker, “come cantiere cerchiamo di lavorare con un armatore alla volta, in modo tale da poter seguire il progetto e la costruzione nel modo più capillare possibile. A livello di progettazione, il nostro partner è Paul Spooner che condivide con me lo stesso amore per Fife”. Un amore che, provate a smentirci, emanano tutte le barche di Fairlie Yachts.

Eugenio Ruocco

Per saperne di più su Fairlie Yachts:

www.fairlieyachts.com

importatore italiano Casteras Yachts, casterasyachts@gmail.com

