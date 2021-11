La tua assicurazione nautica copre anche lo skipper? Questa sì!

Se avete visitato il suo stand alla Milano Yachting Week, saprete che le polizze proposte da David Assicurazioni coprono la sicurezza di una barca a 360°, sempre e ovunque. Che sia in navigazione, ferma in banchina o a terra. Ora il broker ha aggiunto al suo portafoglio una nuova interessantissima polizza. Ci siamo fatti spiegare come funziona dal suo titolare Michele Arrigazzi.

La nuova proposta di David Assicurazioni

Il broker milanese, che dal 1971 ha una forte “vocazione acquatica”, ha infatti da sempre individuato questo settore per farne un fiore all’occhiello della sua consulenza assicurativa. Da questa grande attenzione alla nautica nasce anche una nuovissima proposta che David Assicurazioni ha concepito. Integrare alla classica polizza RC una polizza infortuni che possa tutelare lo skipper.

Come funziona la polizza per lo skipper

“Una delle compagnie con cui collaboriamo – ci spiega Michele Arrigazzi, il titolare di David Assicurazioni -, ma ci attendiamo che presto lo facciano anche altre realtà collegate con noi, ha infatti elaborato una formula che integra la RC. Questa formula integra quella obbligatoria, simile a quella del settore Auto a cui fa riferimento anche il settore “Natanti”, con una polizza infortuni dedicata proprio allo skipper. È una proposta che prevede 3 livelli di somma assicurata: ovvero 50.000, 100.000 e 150.000 euro. Con un conseguente rimborso in percentuale all’infortunio subìto, basato su una tabella specifica. E parimenti prevede 3 livelli di copertura per le spese mediche: ovvero 1.500, 3.000 e fino a 5.000 euro, nella combinazione Top. Quanto ai premi, si parte da circa 100 euro fino a un massimo di 240 euro, da aggiungere ovviamente al premio RC dell’imbarcazione”.

