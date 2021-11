Tieni sotto controllo la barca con un click grazie a questa app

S

Si chiama Nauticoncept ed è il sistema che consente di tenere sempre sotto controllo la barca. Soprattutto in questa stagione, in cui molti non navigano e lasciano la barca ormeggiata, può rivelarsi molto comodo avere la barca a portata di click. Come funziona? Il cuore è una scatola nera che si installa a bordo e invia i dati all’app sul vostro smartphone.

Ecco cosa offre all’armatore

Nauticoncept ha un’applicazione dedicata che si scarica su tutti gli smartphone, iOS e Android, e comunica sulla rete con la scatola nera che installate a bordo. Il sistema Nauticoncept ha una serie di sensori intelligenti Nauticsafe che si collegano e si interfacciano con quelli già montati sulla barca. In caso di anomalie o guasti la scatola nera invia un segnale tramite l’applicazione, e una notifica sul vostro smartphone vi avvisa in tempo reale. Cosa potete tenere sotto controllo? Ore motore, tensione delle batterie, acqua in sentina, urti e geolocalizzazione, presenza di estranei a bordo. Insomma, è un po’ come avere la barca in tasca.

Un servizio irrinunciabile per le società di charter

Il servizio Nauticoncept offre un’opportunità imperdibile per le società di charter. Queste potranno gestire tutti i check-in e i check-out, contattare i clienti via chat, gestire danni ed eventuali riparazioni o impostare funzioni specifiche. Ad esempio si può impedire l’accesso, tramite geolocalizzazione, ad aree di navigazione proibite o protette, oppure tenere sempre sotto controllo lo stato del motore e la carica delle batterie. L’app raccoglie e gestisce i dati inviando un report giornaliero, semplificando la vita di chi deve gestire una flotta numerosa, come le società di charter.

Contatta Nauticoncept con un click

Contatta Nauticoncept semplicemente cliccando qui e inviando una mail. Trovi tutti i dettagli all’interno del suo stand alla Milano Yachting Week.