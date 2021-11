ACCESSORI, 12 prodotti top per la tua barca visti al METS

Dal METS di Amsterdam (la più importante fiera B2B di accessori nautici), vi mostriamo 12 tra le novità più interessanti per attrezzare al meglio la vostra barca, scelte tra i finalisti del DAME (il premio più prestigioso all’innovazione nel campo degli accessori, vinto overall dal sistema Assisted Docking di Volvo Penta) e tra le “chicche” che ancora non avete visto in Italia.

12 accessori top per la tua barca

ICOM / M94DE

Iniziamo la rassegna accessori con M94DE. Icom, con questo nuovo VHF, è riuscita a integrare in un oggetto di soli 61 x 146 x 44 mm DSC, AIS e GPS. Funzionalità che, fino ad oggi, potevi trovare solo su un VHF fisso. Non stupisce quindi che il prodotto abbia ricevuto una menzione speciale al DAME. Il VHF è anche impermeabile e galleggiante. Se cade in acqua, il display, la tastiera e il pulsante DSC iniziano a lampeggiare. Lo trovi qui

TM COMPANY / SNUBBER TWIST

Addio molloni e pensanti ammortizzatori da ormeggio. Snubber Twist si caratterizza per la sua facilità d’uso e l’attacco/stacco rapido e semplice: lo puoi portare sempre con te e montare subito sulle tue cime. Lo Snubber Twist è disponibile in una moltitudine di colori e il suo design fa sì che non lasci scegli o striature sulle barche durante l’uso. Lo trovi qui

RAYMARINE / CYCLONE

I nuovi radar open-array a stato solido Cyclone di Raymarine sono dotati di tecnologie innovative di rilevamento e visualizzazione, tra cui il tracciamento dei bersagli Doppler, la tecnologia Range Fusion (che combina impulsi brevi e lunghi in un’unica immagine) e la rotazione a velocità variabile. I radar Cyclone sono disponibili con antenne da 3, 4 o 6 piedi e due opzioni di uscita ad alta potenza. Lo trovi qui

MASTERVOLT / MLI ULTRA 1250

Ha vinto al DAME nella sua categoria (energia) questa batteria compatta (330 x 173 x 210 mm) agli ioni di litio, più piccola e leggera (15 kg) rispetto alle sue “concorrenti” a tecnologia tradizionale. La capacità nominale della batteria è di 100Ah ed disponibile nelle versioni da 12V e 24V. Impermeabile IP65, incorpora un sistema di gestione intelligente della batteria. La trovi qui nella versione 12V e qui in quella a 24V.

CALYPSO / ULTRASONIC PORTABLE MINI

Quello che vedete sotto è il più piccolo anemometro wireless portatile sul mercato: 40 mm di diametro per misurare la velocità e la direzione del vento vero e apparente. I dati vengono visualizzati sul vostro smartphone, su uno smartwatch o inviati via NMEA agli strumenti di bordo. Ha ricevuto una menzione speciale al DAME. Lo trovi qui

BEP MARINE / SMART BATTERY HUB

Questo sistema all-in-one è progettato per semplificare la gestione delle batteria di bordo con interruttori attivati a distanza, commutazione automatica sensibile alla tensione e funzionalità parallela di emergenza. Racchiuso in un robusto contenitore impermeabile, facile da installare, trasmette tensioni e stato di carica della batteria via NMEA2000 ai display multifunzione di bordo. Lo trovi qui

B&G / NEMESIS

Nemesis è il ripetitore “2.0” di B&G. Disponibile con schermi da 9 e 12 pollici, è la soluzione “premium” per la visualizzazione dei dati. Il montaggio può essere sia orizzontale che verticale, ideale per l’installazione all’albero o su supporti. Lo trovi qui

BONOMI / JOY

Trionfo di categoria al DAME (attrezzatura di coperta) per Joy, la galloccia che semplifica l’ormeggio. Ha due perni rotanti: uno è azionato elettricamente da un interruttore a pedale in coperta e dispone di guance selftailing che bloccano la cima. La trovi qui e ve ne abbiamo spiegato il funzionamento qui.

CRUSHMASTER/CM-ONE

Crociere lunghe su barche di medio grandi dimensioni? Il nuovo trita e compatta rifiuti brevettato “CM-ONE” di Crushmaster Marine ne riduce il volume fino all’80%! Le dimensioni: 510 x 750 x 890 mm. Lo trovi qui

EODEV / REXH2

Generatore di energia con tecnologia mista elettrica-idrogeno continuo da 60kW, il REXH2 è la soluzione ideale da abbinare alle batterie per la navigazione full electric a zero emissioni e per alimentare i sistemi di bordo, o per la creazione di un sistema diesel-elettrico. Lo trovi qui

GARMIN / SURROUND VIEW

Vincitore nella sua categoria al DAME (elettronica), il sistema utilizza sei telecamere per generare un’immagine aerea composita dell’area circostante la barca e offre funzioni di realtà aumentata di aiuto all’ormeggio in stile automotive. Ve ne abbiamo parlato nel dettaglio qui.

SCANSTRUT / ROKK WIRELESS NEST PHONE CHARGING POCKET

Arriva il “nido” in cui ricaricare il tuo smartphone, basta posarlo dentro! Questa soluzione è stata studiata per la barca, con un tappetino antiscivolo per il telefono, che viene comunque alloggiato in un case impermeabile IPX6. Lo trovi qui

Continuate a seguirci per tutte le novità accessori dal METS!

E.R.

