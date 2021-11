Resistente, economico e naturale. Scegli il sughero per il decking

Grazie alla tecnologia, un’azienda italiana è riuscita a lavorare il sughero per renderlo il materiale perfetto a utilizzare nella nautica. Si chiama Marine Cork ed è il materiale che la Sace Components è riuscita a realizzare grazie a particolari processi di lavorazione. Ora non resta altro da fare che sostituire il teak con MarineCork.

Un sughero di qualità perfetto per il ponte

Marine Cork è a tutti gli effetti un legno naturale, infatti è composto solo ed esclusivamente da sughero che viene lavorato per ottenere la consistenza ideale. Un materiale naturale ed ecocompatibile al 100%, con diversi fattori che ne decretano la vittoria nella sfida al legno naturale più utilizzato sulle barche, il teak. Tra i vantaggi per l’armatore che sceglie Marine Cork al posto del teak o di un sintetico c’è sicuramente l’estrema leggerezza e resistenza di questo materiale. Il peso specifico del sughero è pari a circa il 33% di quello del teak, inoltre non si scalda, non assorbe le macchie e non si deteriora. Quando vi cade del liquido o un olio su Marine Cork, vi basta passare un panno bagnato e ritornerà allo stato precedente. Inoltre garantisce un ottimo grip anche da bagnato, ha una resistenza meccanica eccellente ed è conveniente e facile da installare.

Tutti i test che ha superato Marine Cork

Questo materiale ha superato diversi test, ottenendo diverse certificazioni che ne decretano l’assoluta robustezza e resistenza. Ad esempio Marine Cork ha una limitatissima infiammabilità, resiste ottimamente allo scivolamento e ha ottenuto ottimi risultati nel test di invecchiamento accelerato all’atmosfera marina e agli agenti atmosferici. Inoltre entrambi gli spessori in cui è acquistabile il sughero Marine Cork, il 6 mm e l’8 mm, hanno superato importanti stress test di resistenza meccanica.

Scegli il sughero per la tua barca

Contatta i produttori di Marine Cork direttamente dal suo stand alla Milano Yachting Week. Puoi inviare una mail in pochi click semplicemente da qui.