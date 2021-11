BARCHE USATE Vendono 5 barche a vela non immatricolate da 9 a 9,99 metri

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate non immatricolate da 9 a 9,99 metri! Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 9,00 m a 9,99 m

Eryd 30 – 9,00 m – Un daysailer pronto alla boa

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un Eryd 30, un elegante daysailer di 9 metri (2,35 m di baglio) progettato dall’italiano Emanuele Rossi (Eryd infatti è l’acronimo di Emanuele Rossi Yacht Design) e varato nel 2006. Una barca divertente, sicura, facile da condurre anche in solitario e con un’abitabilità ed un comfort sufficienti ad uscite giornaliere e brevi crociere.

Ha il timone a barra per un’esperienza di navigazione più “pura”, ma è equipaggiata per navigare al meglio anche in equipaggio ridotto. E, soprattutto, è pronta alla boa. E’ dotata di albero, boma e bompresso a scomparsa in carbonio, saildrive con elica abbattibile (motore Lombardini 13 cv), wc a scomparsa e piccolo fornello, gioco di vele completo e molto altro.

Sirocco 31 – 9,10 m – Il gioiello del progettista della barca di Chichester

La seconda delle barche usate appartiene anch’essa all’universo delle “non immatricolate”, essendo abbondantemente sotto i 10 metri. Stiamo parlando di uno Sirocco 31 (9,1o x 2,82 m) del 1972. Si tratta di una barca pop e mitica, perché fu disegnata da Angus Primrose, progettista che firmò, tra le altre cose, il Gypsy Moth IV con cui sir Francis Chichester affrontò il suo giro del mondo in solitario.

Il modello in vendita, venduto a un prezzo molto interessante, è stato realizzato dal cantiere Mistral di Barcellona. La barca è pronta alla boa: motorizzata con Nanni tricilindrico 21 hp del 1996, invertitore del 2015, timone a ruota, riscaldatore, salpa ancora elettrico, ha le vele rifatte nel 2017, sartie laterali nuove, lazy jack, eco, gps, pilota, wc elettrico, caricabatterie elettronico, frigo, fornello 2 fuochi, 5 posti letto. Gli arredi sono originali.

Nicholson 303 – 9,22 m – Una piccola grande barca

Proseguiamo con la terza delle barche usate scovata sul nostro mercatino. Una piccola, grande barca (non immatricolata): un Nicholson 303 (9,22 x 3,12 m) dello storico cantiere Camper & Nicholson, in produzione dal 1979 al 1985 su progetto del grande designer neozelandese Ron Holland, uno dei maghi dello IOR.

La barca che vi proponiamo, visibile a Genova, è del 1985. E’ dotata di pellicola antivegetativa, applicata nel 2018.

Drizze genoa e gennaker sono in Dyneema, le altre sono cime Marlow double braid. Tutta l’elettronica è stata sostituita nel 2018. Il motore è stato revisionato nel 2018 (solenoide motorino di avviamento ed alternatore nel 2021). L’alternatore è stato sostituito, dal normale 35 ah all’opzionale 55 ah. Il prezzo è interessante.

Perception Santarelli – 9,67 m – Nel segno di Gary Mull

La quarta delle barche usate “sotto la lente” è un Perception (9,67 x 3,13 m) del 1976, una delle migliori barche della sua generazione, vincitore di molte regate internazionali. Il progettista era il giovane Gary Mull, celebre per le sue poppe affilate e il preferito di Cino Ricci, che dopo aver navigato sul suo Deception, gli commissionò il Vanina che partecipò all’Admiral’s Cup del 1977.

Altrettante parole vanno spese per il cantiere che realizzò la barca, Santarelli & C. di Ravenna. Ettore Santarelli era uno dei guru della vela adriatica, poliedrico costruttore, velista e progettista. Famoso il suo Dullia 30 e la serie dei Santarelli S. La barca, visibile a Ravenna, è del 1976 ed è in ottime condizioni. Veloce e divertente, è l’ideale per iniziare o regate di circolo e brevi crociere.

Match 33 – 9,99 m – Con questa ti diverti in regata

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate non immatricolate con un Match 33 (9,99 x 3,37) progettata dallo studio Starkel. Una barca da crociera/regata molto divertente e veloce apprezzata da molti velisti, in grado di dar filo da torcere a barche molto più recenti.

Gli interni sono un po’ spartani ma accoglienti. La barca che vi mostriamo è del 1996, è visibile a San Giorgio di Nogaro (Udine) ed è dotata di 6 cuccette con tavolo carteggio e strumentazione Raymarine, vano wc ampio situato a poppa motore Yanmar 18 hp elica Self drive, vele sia da regata e crociera, tangone bompresso e barra del timone sono in carbonio.

A cura di Eugenio Ruocco

