Il generatore che sfrutta la tecnologia della NASA per le batterie di bordo

Un’azienda italiana che da anni produce soluzioni per il mondo dei camper, dal 2020 ha lanciato un generatore geniale da installare sulle barche. Si chiama Zeus200 ed è un generatore termoelettrico che rispetta l’ambiente e si può installare su qualsiasi barca, anche quelle più piccole. Qui vi spieghiamo come funziona, vi anticipiamo che sfrutta una tecnologia della NASA.

Dalla NASA al generatore per la barca

Fin dal 1977 la NASA utilizza la tecnologia che sfrutta Mobil Tech per far funzionare il suo generatore. Si tratta di un effetto fisico che l’agenzia spaziale sfruttò per le sonde spaziali spedite in orbita nell’ambito del programma Voyager. L’effetto Seebeck, dal nome dello scienziato che lo scoprì, è il fenomeno per cui una differenza di temperatura tra due piastre riesce a produrre degli elettroni. Nel caso dello Zeus200 la piastra fredda viene raffreddata grazie all’acqua di mare, e quella calda riscaldata tramite un bruciatore a gasolio che pesca dal serbatoio dell’imbarcazione. Grazie a questa tecnologia il generatore è in grado di erogare circa 400 ampere al giorno e 200 watt di potenza.

Perfetto da installare su barche di piccole dimensioni

Lo Zeus200 riesce ad avere bassissime emissioni nell’aria, solamente quelle derivate dal riscaldamento della piastra, ma anche bassissime emissioni sonore. Questo generatore è super silenzioso e non produce vibrazioni, perché di fatto non c’è nessun motore al suo interno! Mobil Tech consiglia di installarlo su barche a vela fino a 16 metri, anche se può andare bene pure sulle barche più grandi, a seconde delle esigenze energetiche di chi è a bordo. Un altro grande vantaggio è che potete installare lo Zeus200 un po’ ovunque, anche in gavoni piccoli e nascosti o spazi ricavati.

