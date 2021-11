Mini Transat: vittoria a Dhallenne, Riva secondo di tappa

Il francese Hugo Dhallenne vince la Mini Transat 2021 nella categoria Serie, andando a conquistare con il tempo di 15 giorni 23 ore 51 minuti e 40 secondi anche la tappa di 2700 miglia fino a Saint François. Fa festa anche la vela italiana, com Alberto Riva su Edilizia Acrobatica che chiude in seconda posizione con il tempo di 16 giorni, 29 minuti e 5 secondi, 40 minuti alle spalle del vincitore.

Per Riva è stata una tappa corsa sempre al top dopo le prime 48 ore non facili a causa del vento leggero dopo la partenza. Riva ha scelto l’opzione sud che hli ha permesso nella prima fase di insediarsi in testa alla classifica o comunque sempre in top 5, ma negli ultimi 3 giorni ha subito la rimonta di Dhallenne.

La vittoria generale era quasi totalmente compromessa dopo i fatti della prima tappa, ma per Riva resta la sostanza di una regata corsa comunque ad alto livello.

IL RACCONTO DI RIVA

“Hugo (Dhallenne) ci ha spinto ai nostri limiti. L’ho visto risalire in classifica, mi sono chiesto come facesse! È stato un incubo! La tappa è stata mentalmente dura. Soprattutto all’inizio. È difficile iniziare sapendo che non avrai vento per tutta la gara. Sapevo che sarebbe stato molto lungo. Le condizioni che abbiamo avuto erano più simili a un clima mediterraneo che all’Oceano Atlantico. Fortunatamente, la mia opzione a sud ha dato i suoi frutti. Ho appena scoperto la mia classifica all’arrivo. Sapevo di essere tra i primi, ma il secondo posto è una bella sorpresa. Sono molto contento di questo posto, ma soprattutto sono felice di essere qui, con la mia barca, e di aver attraversato l’Atlantico! Non ho intenzione di fermarmi, la Mini Transat mi ha dato il gusto dell’Atlantico, un gusto che vorrei avere ancora” ha raccontato Riva all’arrivo in Guadalupe.

Il prossimo italiano a tagliare il traguardo dovrebbe essere, nella serata di oggi, Giammarco Sardi che al momento è in quinta posizione tra i Serie.

TRACKING

Mauro Giuffrè

