Da marinai per marinai: i punti di forza dei Sun Odyssey firmati Jeanneau

Gli yacht della gamma Sun Odyssey di Jeanneau sono barche ben pensate, costruite per regalare le gioie e il piacere della navigazione a tutti i loro armatori. Come dice Philippe Briand, il designer che le ha progettate, i Sun Odyssey sono “Delle barche da marinai costruite da marinai, ma pensate per soddisfare anche tutti gli altri”.

Il design moderno del Sun Odyssey 490

Il Sun Odyssey 490 è uno yacht di 14,42 metri di lunghezza fuori tutto, con baglio massimo che sfiora i 4 metri e mezzo nella zona di poppa. La barca è molto spaziosa sia all’interno che all’esterno, con un design senza tempo che non passerà mai di moda. Gli esterni sono davvero spaziosi, questa barca infatti ha un passivanti che scende direttamente al livello del pozzetto permettendo di passare tranquillamente da prua a poppa e viceversa. Anche sottocoperta gli spazi sono sfruttati molto bene, basta guardare l’enorme cabina armatoriale di prua, che può anche essere “spezzata” in una doppia cabina a seconda del layout.

Sun Odyssey 440: la via di mezzo che ha tutto

Tra il Sun Odyssey 410 e il Sun Odyssey 490 fa capolino la via di mezzo della categoria: il Sun Odyssey 440. Questa barca misura 13 metri di lunghezza fuori tutto e, rispetto alla sorella maggiore, il baglio massimo si riduce di 20 centimetri, con una misura che non arriva ai 4,30 metri. Lo yacht ha un’anima leggermente più sportiva rispetto al 490, ma è assolutamente adatto anche a navigazioni lunghe e comode. I volumi interni sono sfruttati al massimo, mentre in coperta si può rubare un po’ di spazio abbattendo i bordi laterali del pozzetto di poppa.

