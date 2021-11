Mini Transat: si sente odore di terra, Riva in lotta per la vittoria di tappa

Se alzano il naso al cielo possono sentirne l’odore. Quando dopo giorni di Oceano si avvicina la terra l’odore dell’aria cambia. E probabilmente il naso di Alberto Riva, di Giammarco Sardi, e di tutti gli altri ministi in regata in questa Mini Transat 2021, stanno già fiutando qualcosa di diverso, l’arrivo di Saint François in Guadalupa dista ormai solo 200 miglia.

ALISEO STABILE PER LO SPRINT FINALE

A non essere cambiato invece è il vento: l’Aliseo, adesso costante e robusto anche sopra i 15 nodi, non è più bucato ma oscilla solo leggermente di direzione e intensità. Una condizione meteo che ovviamente avvantaggio Hugo Dhallenne, secondo nella prima tappa e adesso tra le primissime posizioni: la vittoria nei Serie è in mano sua salvo clamorosi colpi di scena. Ma c’è anche tanta Italia in questo finale di Mini Transat. Alberto Riva e Giammarco Sardi si stanno infatti giocando un posto sul podio, e perché no anche la vittoria di tappa.Soprattutto Riva è in piena lotta con Dhallenne e Blin, con i quali continua a cambiarsi le posizioni nella classifica provvisoria. Adesso lo skipper di Edilizia Acrobatica è secondo, ma le distanze sono minime, Giammarco Sardi è invece sesto.

All’arrivo, a occhio e croce, mancano ancora almeno 5 o 6 strambate, da eseguire senza paura nonostante la posta in palio adesso sia veramente e alta e il minimo errore verrà pagato carissimo. Eta di arrivo dei primi prevista nel tardo pomeriggio/sera di domenica 14 novembre.

Nel frattempo Pierre Le Roy ha vinto la tappa e, in attesa di ufficialità, anche la classifica generale, tra i Prototipi. Matteo Sericano tra i Proto è in 21ma posizione.

Mauro Giuffrè

