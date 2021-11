Pensavate di averle viste tutte? Qui 2 accessori che forse non conoscevate

Nel mondo degli accessori nautici moltissime aziende, grazie a nuove tecnologie ed applicazioni, sviluppano e producono ogni anno nuove soluzioni. Ne abbiamo scovate due molto interessanti all’interno della Milano Yachting Week. Si trovano nello stand di Indemar, azienda che distribuisce in Italia ed Europa prodotti per l’industria nautica.

La vernice antiscivolo per qualsiasi superficie

Si chiama KiwiGrip ed è la vernice antiscivolo che Indemar, che la distribuisce, espone alla Milano Yachting Week. Un prodotto tanto semplice quanto geniale, che si applica con facilità e su qualsiasi superficie. Questa vernice è perfetta non solo per le imbarcazioni ma anche su passerelle, gradini, pontili e pavimentazioni, anche in calcestruzzo. La “rugosità” della resa finale viene determinata con l’applicazione del prodotto. La quantità di vernice applicata e la pressione applicata, con pennello o spatola, determinano il livello di porosità finale della vernice. KiwiGrip è disponibile in bianco, grigio crema, blu e nero ma si può anche mescolare ad una tinta differente. Atossica, senza solventi e a base d’acqua, questa vernice resistente a tutti gli agenti atmosferici è perfetta per le imbarcazioni.

Spettacoli di luce sott’acqua

OceanLED è il leader dell’illuminazione subacquea che permette di creare bellissime e suggestive situazioni, sia in porto che in rada. Le luci a LED distribuite da Indemar superano test di alta qualità prima di finire in commercio, e possono illuminare l’acqua sotto alla vostra imbarcazione o sotto ai pontili di un marina. I prodotti OceanLED possono produrre una lama di luce di ampiezza compresa tra i 20° e i 90° con differenti colori e tonalità. Scopri qui tutte le soluzioni per l’illuminazione subacquea esposte alla Milano Yachting Week.

