Mi compro la barca, 4 barche a vela nuove per chi non si accontenta

Sognare a volte è lecito. Sognare la barca della vita, quella definitiva, da vivere sempre a bordo o per lunghissime navigazioni. Se state cercando una barca come questa, se non vi accontentate, date un’occhiata a queste proposte perché andremo a passare in rassegna 4 best seller nel segmento di mercato della crociera di lusso.

Abbiamo scelto 4 modelli in rappresentanza di Jeanneau, Advanced, Ice e Nautor Swan. Ovvero il Jeanneau Yachts 60, l’Advanced A66, l’ Ice 70 e lo Swan 65. Sul mercato Advanced e Ice, rappresentano il mondo delle barche custom, Jeanneau quello delle barche di serie (anche se nella gamma Yachts sono disponibili molte personalizzazioni), Nautor Swan è invece il marchio “cult” che compre entrambi i settori.

4 BARCHE A VELA NUOVE DA 18 A 21 METRI

Jeanneau Yachts 60 – Jeanneau | Lungh. 18.28 m, largh. 5.20 mt

La ricerca di un comfort a bordo, tratto distintivo di Jeanneu, si coniuga con il desiderio di offrire uno yacht in grado di garantire buone performance in navigazione, grazie alla sua lunga linea di galleggiamento, alla distribuzione equilibrata dello spazio abitativo e dei pesi. Il layout esterno è caratterizzato da una prua rovesciata, con delfiniera integrata, da un bordo libero alto. A poppa trova spazio un garage per un tender di 3 metri.

Swan 65 – Nautor | Lungh. 20.11 m, largh. 5.62 mt

Il progetto dello Swan 65 è di German Frers e prevede una carena con doppia timoneria dove spiccano l’assoluta mancanza di spigoli e i volumi estremamente morbidi. La barca, il cui pescaggio più profondo previsto da progetto è di 4,2 metri con chiglia a T, esprime il suo massimo potenziale con uno sbandamento fino ai 30 gradi, performando in maniera ottimale nelle brezze medio forti ma anche in quelle più leggere come si conviene a un progetto all round.

A66 – Advanced | Lungh. 20.46 m, largh. 5.40 mt

In navigazione l’A66 di Advanced si comporta alla grande, grazie al design dello studio di Jim Pugh e John Reichel. I due progettisti hanno fatto di tutto per mantenere alti sia la facilità di manovra sia il livello delle performances di questa barca a vela. Anche nella zona di comando è tutto comodo da raggiungere e a portata di mano, consentendo di salpare anche con equipaggi ridotti..

ICE 70 – ICE YACHTS | Lungh. 21.30 m, largh. 5.76 mt

Il primo Ice 70 è stato commissionato da un armatore che aveva delle richieste precise: una barca molto comoda, dotata di ogni comfort, che potesse garantire volumi interni adatti a trascorrere lungo tempo a bordo, un blue water da lunghe navigazioni in grado di navigare bene a vela nonostante la grande quantità di accessori e di legno per il prezioso mobilio al suo interno.

