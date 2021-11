Chi sono i tre italiani che ci stanno facendo sognare alla Mini Transat

Tre italiani così in alto, contemporaneamente, in una tappa della Mini Transat. A memoria crediamo sia un evento mai accaduto prima. Alberto Riva, che punta addirittura a vincere questa seconda tappa della regata, si è ritrovato in ottima compagnia: Giovanni Mengucci e Giammarco Sardi lo seguono poche miglia dietro. Sognare un risultato storico, quando al traguardo di Saint François mancano ormai 1000 miglia, può essere lecito. Ma chi sono i tre “moschettieri” che ci stanno facendo sognare nel tempio della vela transalpina?

I MAGNIFICI TRE DELLA MINI TRANSAT ITALIANA

Giovanni Mengucci: 21 anni, da Santa Marinella, con una laurea in Ingegneria Navale a Southampton, è un esordiente assoluto della Mini Transat, dato che ha iniziato a frequentare la classe dal 2018 dopo essersene innamorato. Sta correndo la regata con un Pogo 3 del 2019, partiva l’obiettivo di fare esperienza e dire la sua in una flotta ultra competitiva, con la voglia di portare la regata fino in fondo e poi dare un occhio alla classifica. Ma la sua prestazione sta rivelando forse la nascita di un nuovo talento. Già nella prima tappa aveva dimostrato di essere in “fase” con la regata, questa seconda potrebbe essere la sua definitiva consacrazione.

Giammarco Sardi: ormai da un paio di anni ha dimostrato di sapere fare molto bene nel circuito Mediterraneo. Partiva con l’intento di dare e “fastidio” dentro la flotta dei Serie, ci sta riuscendo eccome. Il 34enne romano corre con un Maxi 650 del 2019, barca quindi che lo mette alla pari sotto il punto di vista delle performance con i pretendenti alla top 10. E’ un esordiente della regata ma non dell’Oceano, dato che lo ha attraversato con un cat sportivo in coppia con Tullio Picciolini nel 2019. Un velista da imprese dure.

Alberto Riva: già alla vigilia della regata veniva indicato lui come lo skipper più “pericoloso” del gruppo italiano, dato che ha dimostrato anche di essere competitivo rispetto alla flotta francese nelle ultime prove di stagione corse in Oceano. Regata con un Vector, sul quale è salito anche l’amico Ambrogio Beccaria con il quale ha mosso i primi passi in Mini. Il 29enne Riva, Ingegnere con un master in nanotecnologie, sembra avere la stoffa per diventare uno dei migliori velisti oceanici italiani nel prossimo futuro.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA

Alberto Riva, adesso secondo dietro Blin, continua ad alternare prima e seconda posizione a ogni rilevamento. Edilizia Acrobatica oggi sta facendo nuovamente rotta sud, per cercare una traiettoria migliore di avvicinamento verso Saint François e la Guadalupa. Riva, se vuole provare a puntare alla classifica generale, deve vincere la tappa e dare un distacco di oltre 12 ore al francese Hugo Dhallene, attualmente non lontano dall’italiano. Un’impresa difficile, ma il successo di tappa sembra alla portata. Giammarco Sardi, terzo, e Giovanni Mengucci, settimo, sono stabili in top 10, staccati di 27 e 16 miglia dal leader. Luca Del Zozzo è 13mo, Francesco Renella 27mo. Matteo Sericano tra i Prototipi è in 20ma posizione.

Mauro Giuffrè

