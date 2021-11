Hai un catamarano? Ecco le vele che fanno al caso tuo!

Dalla storica veleria danese arrivano sempre nuovi modelli e vele all’avanguardia, pensate per le diverse esigenze dei velisti che le scelgono. Elvstrøm Sails infatti ha la soluzione per le vele della tua barca, qualsiasi siano le sue dimensioni e l’utilizzo principale che ne fai. Se vuoi vedere subito tutti i modelli che espone alla Milano Yachting Week, clicca qui sotto.

Le vele pensate per i multiscafi

Elvstrøm Sails ha pensato a tutti nella progettazione delle sue vele, realizzando un modello specifico per i multiscafi. Si tratta di Koona, che trovate ovviamente qui alla Milano Yachting Week, ed è la vela perfetta per i vostri catamarani. Questa vela è realizzata in doppio Taffetà, disponibile in grammatura leggera o pesante, e una combinazione di fibre Vectran/Technora. Il doppio strato protegge ottimamente la vela dallo sfregamento e dall’usura, ed è per questo motivo la scelta migliore per chi vuole navigare tanto in crociera. Elvstrøm dà un punteggio ai suoi prodotti da 1 a 10, e Koona si aggiudica un ottimo 8 in tutti e tre i parametri valutati: prestazioni, durata e prezzo.

Se vuoi andare forte in regata, questa è la vela che fa per te

Si chiama Maestro Club Racing la vela che Elvstrøm Sails ha creato per tutti i regatanti. Sempre prendendo come riferimento la scala di valutazione di Elvstrøm, questa vela si aggiudica un ottimo 9,8 come voto alle prestazioni e un 8,9 al prezzo, senza lesinare sulla durata che si prende un 7,6. Una vela leggera, molto fluida, realizzata in fibre di carbonio piatte con costruzione EPEX nanno, questa vela risulta molto robusta senza perdere in elasticità e forma. La scelta migliore per vincere le regate!

Contatta Elvstrøm Sails direttamente da qui

Se vuoi cambiare le tue vele contatta subito Elvstrøm Sails, ti basta cliccare qui per visitare il suo stand alla Milano Yachting Week e inviare una mail.