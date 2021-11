Abbigliamento da barca, 5 sneakers da indossare a bordo e in città

Ideali per le regate e le passeggiate in porto, ma sfruttate al massimo anche in città, per affrontare il caldo estivo e non solo: per resistere all’inverno. Negli ultimi anni sono nati diversi modelli di sneakers da vela, prodotte utilizzando materiali innovativi super leggeri, ad asciugatura rapida e pensate per essere comodissime anche se indossate per periodi prolungati.

5 SNEAKERS DA INDOSSARE A BORDO E IN CITTÀ

Addio Scarpe Bagnate / Lizard Scarpa Crew

Personalizzala Come Vuoi / USail Spider Shoes 2.0

La marchigiana USail produce questa scarpa sportiva da vela, prodotta utilizzando materiali innovativi. La tomaia, in Mesh Osmio, garantisce traspirabilità e resistenza agli urti e alle abrasioni. Potete scegliere di personalizzare le Spider Shoes come volete, con un logo, una scritta o scegliendo i colori che più vi piacciono.

Come Indossare Una Calza / UYN Skipper Shoes

Talmente leggera ed avvolgente che non sembra neanche di indossarla. La Skipper di UYN non ha cuciture ed è realizzata con un filato ecologico derivato dall’olio di ricino che si asciuga molto rapidamente. La soletta, in canapa e feltro riciclato, previene la formazione di cattivi odori e abbinata alla tomaia in Nantex offre al piede una traspirabilità eccezionale.

Omaggio Alla Vela / North Sails Sneaker Storm

Queste sneakers in nylon riciclato, pelle sintetica e suede sono un modello vicino a una scarpa da running, in cui però l’ispirazione nautica è molto forte. North Sails, noto ai velisti come produttore di vele, ha deciso di omaggiare la vela nel design della scarpa, ad esempio con l’elemento a rinforzo della chiusura che ricorda il winch delle barche o nei lacci che si ispirano alle cime.

L’Acqua Esce E Non Rientra / Zhik Fuse

Una sneaker fatta apposta per la vela, questa di Zhik è una vera chicca sportiva e tecnica per i velisti più esigenti. La suola antiscivolo è creata in modo da far uscire l’acqua quando entra (e soprattutto per non farla rientrare). Fuze è pensata per dare supporto al piede e restare sempre asciutta, in maniera semplice ed efficace.

A cura di Federico Rossi