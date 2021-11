BARCHE USATE Vendono 5 barche a vela (da crociera) da 7 a 12 metri

Continuiamo ad andare alla scoperta delle occasioni migliori di barche usate sul nostro mercatino degli annunci. Qui potete vendere e comprare barche usate, accessori, posti barca, trovare l’idea giusta per le vostre vacanze e persino cercare e offrire lavoro! Oggi abbiamo scovato per voi cinque barche usate da 7,74 a 12,77 metri! Le abbiamo cercate focalizzandoci sulla comodità in crociera. Ve le presentiamo in ordine crescente di lunghezza. Un usato sicuro: garantisce il Giornale della Vela!

Cinque barche usate da 7,74 m a 12,77 m

Comet 800 – 7,74 m – Una piccola grande barca “pop”

La prima delle barche usate che vi proponiamo è un Comet 800 (7,74 x 2,65) perfetta come prima barca: piccola, facile da gestire, ottima per brevi crociere e uscite in famiglia, in sicurezza.

Per il 1979, anno di lancio del Comet 800, era una rivoluzione. In neppure 8 metri questa barca, progettata dal “mago” delle barche da crociera dell’epoca, Jean Marie Finot, ospitava una bella cabina di prua, una dinette che si trasformava in tre comodi posti letto e tanti volumi di stivaggio. E andava bene anche a vela, malgrado le forme molto piene! Certo le finiture interne non erano nulla di speciale, ma non era questo che veniva richiesto alla fortunata serie dei Comet. Una barca senza fronzoli, veramente “pop”.

Il modello in vendita, a un prezzo più che interessante, è visibile a Lavagna (Genova): la barca risale al 1981 ma è davvero in perfette condizioni. Il motore Farymann bicilindrico da 12 cavalli è pari al nuovo, il sartiame anche. Tra le varie dotazioni: avvolgifiocco nuovo, quattro winches, randa steccata, genoa triradiale, frigorifero, wc, passerella in alluminio e molto altro.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

Zuanelli 34 – 10,50 m – C’è la mano di Sparkman & Stephens

Proseguiamo con la seconda delle barche usate, una vera e propria “cult” della nautica. Stiamo parlando di uno Zuanelli 34 (10,50 x 3,20). Lo stampo deriva da un fortunato modello del cantiere Alpa degli anni ’70, completamente rivisto e aggiornato dai tecnici del cantiere Zuanelli. Il progetto è degli statunitensi Sparkman & Stephens, il dislocamento è pesante con una carena ottima per navigare con mare formato. Gli interni prevedono sette cuccette, due a prua in una cabina separata, quattro in dinette e una a poppa. Carteggio e cucina sono ai due lati della discesa. Un bagno.

Il modello in questione, varato nel 2008, è tenuta maniacalmente dal suo unico armatore e ha caratteristiche progettuali e costruttive di grande qualità e si discosta dal panorama delle barche realizzate “in serie”. La barca è visibile a Monfalcone.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

Beneteau Oceanis Clipper 373 – 11,25 m – Crociera comoda, anzi comodissima

Proseguiamo con la terza delle barche usate in rassegna, un sempreverde da crociera. Un Oceanis Clipper 373 (11,25 x 3,75), progetto dello studio Berret-Racoupeau rimasto in produzione per un periodo breve, dal 2003 al 2005. Una barca solida pensata per il navigare comodo (66,52 mq di vele bianche per un dislocamento a vuoto di 6630 kg) che veniva proposta nella versione a due o tre cabine.

Il modello che trovate sul nostro mercatino è quello a due cabine, completate da un ampio bagno e una dinette in cui possono dormire 2/3 persone; tra le sue dotazioni il plotter touch Raymarine, la motorizzazione Yanmar 40 cavalli con elica abbattibile, randa steccata con lazybag, genoa e rollafiocco, bimini, sprayhood e coperture, doppio frigorifero, riscaldamento, TV. Capite bene come questo Oceanis Clipper 373 del 2005 sia votato al comfort. La barca è visibile a Cecina (Livorno).

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO E LE FOTO

BA 41 – 12,60 m – Made in Italy

La quarta delle barche usate in vendita è veramente da appassionati. Un BA 41 (12,60 x 3,78 m) del cantiere ALB Sail di Caselette (Torino). Si tratta di un progetto del 1978 di Franco Barra, che si inventò questo sloop in vtr per la crociera veloce (un esemplare, opportunamente adattato, partecipò anche alla Route du Rhum di quell’anno).

Tutti gli interni erano realizzati con un controstampo in un unico pezzo: una volta inserito nello scafo, il controstampo aveva una funzione strutturale. C’erano ovviamente altri rinforzi strutturali orizzontali e verticali. La forma dello scafo era piuttosto originale, con rientranze poppiere e timone appeso.

Il BA 41 in rassegna, visibile a Scarlino, in Toscana, è del 1979 ma è stato oggetto di refitting integrale nel 2014. Dispone di due cabine doppie e due bagni ed è motorizzato Nanni Mercedes 60 cavalli. Tra le dotazioni, impianto fotovoltaico, dissalatore, tender con motore elettrico, acque nere…

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO, IL PREZZO E LE FOTO

Ovni 395 – 12,77 m – Potere all’alluminio!

Chiudiamo la nostra rassegna di barche usate con una vera chicca per chi ama navigare lungo. Stiamo parlando di un Ovni 395 (12,77 x 4,1) del cantiere francese Alubat, specializzato nella realizzazione di bluewater in alluminio. Progetto di Philippe Briand, è restato in produzione per tantissimo tempo, a conferma della sua solidità e affidabilità: dal 2004 al 2018 (oggi è stato sostituito in gamma dall’Ovni 400).

Oltre alla grande abitabilità interna, una delle caratteristiche dell’Ovni 395 è la chiglia sollevabile, molto comoda in situazioni di ridotto pescaggio (che va da 2,10 a 0,60 m). Veniva proposto in due layout, uno con due cabine (una a prua e una a poppa), uno con tre cabine (due a poppa, una a prua) e due wc. In entrambi i casi, il quadrato è ampio e ben distribuito, con una cucina comoda.

Il modello che vi proponiamo è visibile in Calabria, a Vibo Marina: la barca è del 2008 e ha avuto sempre un solo armatore ed è proposta nella versione a tre cabine e due bagni.

SCOPRI L’ANNUNCIO COMPLETO E IL PREZZO

A cura di Eugenio Ruocco

