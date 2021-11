Scopri come funziona uno stand digitale alla Milano Yachting Week!

La seconda edizione della Milano Yachting Week, il salone digitale permanente, è partita ufficialmente il 15 ottobre 2021. Ma come funziona un salone digitale? Come ci si muove e si esplora uno spazio virtuale, visitando i diversi stand digitali? Ve lo spieghiamo, è semplice ed intuitivo: bastano pochi click.

Stand digitale: ecco cosa trovi all’interno

Ogni stand digitale della Milano Yachting Week appartiene ad un espositore. Trovi cinque diverse categorie di espositori: Barche a Vela, Barche a Motore, Accessori, Turismo e Servizi. Quando entri nello stand digitale di ciascun espositore trovi la descrizione di chi è, cosa fa e come lo fa, dopodiché visualizzi in un colpo solo tutti i prodotti che espone. Puoi decidere quale prodotto esplorare nel dettaglio semplicemente cliccandoci sopra, si aprirà la pagina dedicata a quel prodotto. All’interno della pagine prodotto trovi una sua descrizione dettagliata, video ed immagini e schede che ti illustrano le caratteristiche tecniche. Se sei interessato a quel prodotto o vuoi chiedere qualche informazione in più, trovi in tutte le pagine l’apposito modulo contatti. Ti basta compilare il form mail per metterti in contatto diretto con l’espositore che ti interessa di più!

Naviga ed esplora tutti i contenuti del salone

Quando stai visitando uno stand digitale puoi decidere di muoverti con semplicità all’interno del salone. Usa l’apposito box per cercare il marchio o il cantiere che ti interessa, oppure utilizza i filtri se vuoi cercare una barca con una metratura specifica a prescindere dal cantiere che la produce. Anche se stai cercando tra gli accessori, che si tratti di elettronica, di attrezzatura o di strumentazione, trovi i filtri e le categorie che ti aiutano nella ricerca. Una volta trovato il prodotto che ti interessa, è semplicissimo contattare direttamente l’espositore, basta inserire la tua richiesta e il tuo indirizzo mail, dove ti risponderà in breve tempo.