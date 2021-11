Abbigliamento da barca, 5 scarpe da barca perfette per l’inverno in città

Calzatura sportiva pensata per essere super resistente e confortevole, questa scarpa di Plastimo riesce ad essere solida e morbida allo stesso tempo. Tomaia realizzata in pelle di vacchetta pull up e interni foderati in vacchetta, la soletta è in tessuto traspirante antibatterico mentre la suola è in gomma ad alta aderenza con solchi per far defluire l’acqua. Gli inserti laterali, rinforzati da alcune cuciture, sono realizzati in maglia respirante.