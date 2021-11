Natale si avvicina… Se ti abboni ti facciamo due regali imperdibili

Il Natale si avvicina. Se volete regalarvi o regalare a parenti e amici il mare, per un anno intero direttamente a casa vostra, cosa c’è di meglio di un abbonamento cartaceo o digitale al Giornale della Vela?

L’offerta Abbonamenti Speciale Natale

L’offerta “Abbonamenti Speciale Natale” comprende, senza alcun sovrapprezzo, due regali preziosi.

I due regali per chi si abbona

Il primo regalo è l’edizione 2022 del Calendario Poster, offerto a chi si abbona ora. Mai come in questa 31° edizione le immagini del CalendarioPoster sono eccitanti e vi porteranno il mare a casa.

Da tutto il mondo foto che sono dei quadri di imprese, luoghi da sogno, grandi regate. Un anno ricchissimo in cui l’Italia ha vinto una medaglia d’oro olimpica, ha partecipato alla finale di Coppa America e al Giro del Mondo in solitario senza scalo.

Il secondo è ancora più prezioso. Dall’archivio storico del Giornale della Vela, dal 1975 ad oggi, ogni settimana sulla vostra mail riceverete due PDF ad alta risoluzione dei migliori articoli pubblicati dalla nostra rivista nei suoi 46 anni di storia. Scoprirete o riscoprirete il meglio di barche, uomini, avvenimenti che ogni buon appassionato deve conoscere. Costruirete così una vera enciclopedia della vela.

L’offerta Abbonamenti Speciale Natale in sintesi

In sintesi, a partire da 49 euro, chi si abbona con questa offerta unica, riceve a casa 11 numeri del Giornale della Vela (cartaceo o cartaceo+digitale), il CalendarioPoster 2022 e ogni settimana via mail, per un anno, due dei migliori articoli dell’archivio storico del GdV. Un’offerta Natale da sfruttare per abbonarsi, rinnovare l’abbonamento già in corso e fare regali agli amici. Cosa state aspettando?

