LAST CALL! Tutti a Milano questa sera all’Anteo. C’è la vela al cinema

Velisti milanesi, tutti al cinema questa sera! Alle 21.30 presso Anteo Palazzo del Cinema prima milanese del docu-film ‘30.000 Miglia al Traguardo’ su e con lo skipper Francesco Cappelletti.

Firmato da Gia Marie Amella e Giuseppe Mangione, è prestato dalla ssd Utopia con la casa di produzione indipendente Modio-Media.

Il docu-film narra la partecipazione di Francesco alla Golden Globe Race 2018, regata attorno al mondo in solitario con le tecnologie del 1968, anno i cui partì il primo giro del mondo senza scalo in solitario. La Golden Globe Race del 2018 era partita da Les Sables d’Olonne in Francia cosi come, per la prima volta, l’edizione 2021 della MiniTransat.

Oltre alle recenti proiezioni di Firenze e Roma, ‘30.000 Miglia al Traguardo’ ha riscosso successo la scorsa estate in occasione del Barch-in a Venezia, della Festa del Cinema di Mare a Castiglione della Pescaia, della rassegna Sguardi in Fortezza di Livorno e ha ricevuto il premio come Best Documentary al Caorle Independent Film Festival 2021.

In sala sarà presente il protagonista, Francesco Cappelletti, per condividere con il pubblico domande e curiosità, coadiuvato dal giornalista Giuliano Luzzatto.

Per l’ingresso è richiesto il Green Pass, i biglietti al costo di € 7,00 possono essere acquistati in prevendita al seguente link: https://www.movieday.it/event/event_details?event_id=3753