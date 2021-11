Comoda e veloce, l’Hanse 388 è un 11 metri davvero spazioso

L’Hanse 388 è una bellissima barca per chi cerca emozioni e comfort navigando a vela. Il secondo costruttore al mondo per numero di yachts prodotti, Hanse Yachts AG, pone anche su questa barca il suo marchio di garanzia di qualità “Made in Germany”, consegnandoci uno yacht spazioso e divertente, ma facile da condurre.

Prestazioni e facilità di manovra

L’Hanse 388 è una barca da crociera che assicura ottime performance, molto facile da governare: dal cockpit è possibile governare tutta la strumentazione e le manovre con semplicità. Le prestazioni non deludono nemmeno i più sportivi, se pensiamo che questa è una barca di 11,40 m per un dislocamento di circa 8,5 tonnellate. L’Hanse 388 con 14 nodi di vento reale, all’angolo ottimale di bolina di 41° con il fiocco raggiunge 6,7 nodi. Con lo spinnaker asimmetrico, all’andatura portante di 120° la velocità raggiunta è di 8,1 nodi.

Dentro si sta comodi (anche se siete alti)

Gli interni sono molto confortevoli, con un’altezza importante per la categoria e tanto spazio per gli arredi. Nell’Hanse 388 trova spazio una dinette a L che può diventare una cuccetta doppia e un tavolo pieghevole. La cucina è molto spaziosa, il frigorifero è dotato di caricamento frontale e superiore, c’è il microonde, il forno, due fuochi e uno spazioso lavello. La seconda cabina, quella di poppa, è molto spaziosa e può avere un bagno dedicato (o bagno comune) dotato anche di doccia. Il pezzo forte degli interni è però la cabina armatoriale, con vista panoramica che vi permette di godere di una vista incredibile sul cielo. Su entrambi i lati della cabina armatoriale, a prua, si trovano spaziosi armadi e mensole per riporre oggetti e vestiti. Per chi desidera, si può ricavare una terza cabina (gemella della seconda a poppa) ricavando lo spazio dall’ampia cucina della versione standard.

