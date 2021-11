Noleggi la barca in Sardegna nel 2022? Loro ti regalano il traghetto

L’estate 2021 è stata un successo per le vacanze in barca, in Italia e non solo, e gli operatori charter sono già al lavoro per la bella stagione prossima, quella 2022, quando cercheranno di migliorare ancora le loro performance di noleggio di barche ai turisti. E che cosa c’è di meglio per invogliare qualcuno a prenotare in anticipo che fargli un “regalo”?

D’altronde se è vero che la vacanza in barca offre l’occasione per vivere a contatto con il mare, in libertà, in famiglia o con un numero ristretto di amici, quando per andare a godersi una crociera si può risparmiare è ancora meglio.

Ed è proprio questo il ragionamento fatto da Kiriacoulis, la storica società di noleggio che fa parte della Kiriacoulis Mediterranean e che gestisce una rete di ben 25 basi per il charter in tutto il Mediterraneo, tra le quali 7 in Italia. La società propone una flotta è composta da monoscafi a vela dagli 11 ai 20 metri e da catamarani dai 38 ai 65 piedi, e tutte le barche che ne fanno parte sono realizzate dai principali cantieri nautici mondiali, tra i quali: Bavaria, Beneteau, Jeanneau, Dufour, Lagoon, Bali, Fontaine Pajot, Nautitech, Exess.

Come avere il traghetto gratis per la Sardegna con Kiriacoulis

A tutti i coloro che prenoteranno una vacanza in barca in Sardegna per la prossima stagione estiva 2022, Kiriacoulis regalerà il viaggio in traghetto per raggiungere l’isola e la propria imbarcazione a noleggio.

Grazie a un accordo stipulato con la compagnia di traghetti Moby Lines, per tutti i sabati di tutta l’estate 2022, sulle tratte in partenza da Livorno e di Piombino (per Olbia), i clienti di Kiriacoulis potranno imbarcarsi gratuitamente. Secondo queste modalità: chi noleggia una barca a vela con 3 cabine ha diritto al posto per 2 auto e 6 persone; chi noleggia una barca con 4 cabine ha diritto al posto per 3 auto e 8 persone; chi noleggia una barca con 5 cabine o un catamarano ha diritto al posto per 3 auto e 10 persone.

Un modo comodo e perfetto per raggiungere in tutta sicurezza la base sarda di Kiriacoulis a Marina di Portisco, in Costa Smeralda. Qui la società di charter ha un suo ufficio di corrispondenza che garantisce a chi noleggia una barca poi tutta l’assistenza sulle formalità e le cose da sapere, oltre ai servizi e alle informazioni sulle rotte e sui migliori itinerari.

Che in questa parte settentrionale della Sardegna sono davvero innumerevoli, essendo da Portisco raggiungibili in poche miglia di navigazione a vela, non solo tutte le più belle spiagge della Costa Smeralda, ma anche il magnifico Arcipelago della Maddalena e ancora le selvagge isole Tavolara e Molara o la punta meridionale della Corsica, con le magnifiche scogliere di Bonifacio e i paradisi incontaminati di Lavezzi e Cavallo.

