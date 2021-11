Dall’alga spirulina a Expo Dubai 2020: le innovazioni del Gruppo Boero

È passato poco più di un mese da quando si è alzato il sipario su Expo Dubai 2020 (poi in realtà rimandato al 2021) e nel padiglione italiano trovate un pezzettino di mondo della nautica. Non solo la copertura del Padiglione Italia è realizzata con tre scafi rovesciati, che vanno a comporre il tricolore, ma anche le pitture e le vernici provengono da un produttore della nautica.

SCOPRI LE VERNICI DEL GRUPPO BOERO UTILIZZATE PER IL PADIGLIONE ITALIA A DUBAI

Boero ha dato vita al tricolore più grande del Mondo

Colorando gli scafi che compongono la copertura del Padiglione Italia, il Gruppo Boero ha contribuito a realizzare il più grande tricolore del mondo. Gli oltre 2.000 metri quadrati della nostra rappresentanza a Expo Dubai 2020 sono stati pitturati utilizzando lo smalto top di gamma, Challenger Pro, che trovate in esposizione anche alla Milano Yachting Week. Si tratta di uno smalto dalle altissime prestazioni tecnologiche, in grado di assicurare un’eccellente tenuta e brillantezza. Ma c’è di più, perché anche “sotto al tendone” oltre 4000 mq di superficie dei pilastri a supporto degli scafi sono stati rivestiti da Boero. Un’eccellenza italiana che verrà apprezzata da più di 5 milioni di visitatori durante i 6 mesi dell’esposizione universale.

Innovazione vuol dire sostenibilità: ecco perché

La pittura utilizzata per gli spazi interni del Padiglione Italia da parte del Gruppo Boero nasce dal frutto della collaborazione con Tolo Green, azienda che si occupa da molto tempo di coltivazione di alghe. La vernice ricavata dall’alga spiruilina, a tutti gli effetti proveniente dalle polveri di un prodotto naturale, ha dato vita allo smalto murale utilizzato per le pareti interne. Insomma, il primo passo verso pitture e vernici sempre più sostenibili, anche nel mondo della nautica.

