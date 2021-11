Benvenuti a bordo del numero di novembre del Giornale della Vela, che trovate in edicola e in digitale scaricando la nostra app gratuita (qui se avete iOs, qui per Android). Prima di raccontarvi in anteprima che cosa trovate nelle 124 pagine del nuovo Giornale della Vela, vi ricordiamo che Natale si avvicina e da oggi potete approfittare nella nostra superofferta Speciale Natale.

Abbonati adesso al Giornale della Vela, per te due regali!

Se vi regalate (o regalate) l’abbonamento dal Giornale della Vela, anche noi vi facciamo un regalo. Anzi, due. Il primo è il Calendario Poster 2022, con le foto più belle per non scendere mai da bordo, anche a casa o in ufficio.

Il secondo è un tuffo nella storia della vela. Chi si abbona infatti riceve via mail, due volte alla settimana, in formato PDF, i migliori articoli apparsi sul GdV dal 1975 ad oggi. Abbonatevi (o regalate un abbonamento) qui!

Cosa trovate sul Giornale della Vela di novembre

Il collezionista di barche

Passiamo ai contenuti del nuovo GdV. In un grande servizio vi raccontiamo quali sono le barche opere d’arte che il più grande collezionista della storia dello yachting, Patrizio Bertelli, ha nel suo “museo”. Dai capolavori di Herreshoff a quelli di Giulio Cesare Carcano, da barche di Coppa America fino a mastodontici cruiser. Tutti fuori dagli schemi.

Le mie 12 youngtimer

Abbiamo chiesto al nostro Mauro Giuffrè di raccontarci quelle che per lui sono le barche usate “cult”, vere youngtimer che manterranno (o aumenteranno) il loro valore in futuro. Ne ha selezionate 12 per voi…

Il mare ai tuoi piedi

Come si è rinnovata la scarpa da barca e perché la usi anche in città. Vi sveliamo i migliori modelli sul mercato per qualità ed eleganza.

Le barche del mese

Vi portiamo a bordo di tre barche molto diverse tra loro: il Sunbeam 32.1, la barca manifesto che segna il nuovo corso del cantiere austriaco, il nuovo Solaris 40, ricco di soluzioni interessanti, l’Hanse 460, la prima barca Hanse progettata da Berret Racoupeau.

L’enciclopedia dei lavori di bordo

Il liveaboard Fabio Portesan vi svela in tre puntate la sua lista di lavori indispensabili per avere una barca al top nella prossima stagione, quanto tempo vi serve e quanto costano. Pronti a sporcarvi le mani?

SFOGLIATE IN ANTEPRIMA IL GIORNALE DELLA VELA DI NOVEMBRE

In più…

Non è finita qui, ovviamente. Questi erano solo cinque dei tantissimi motivi per acquistare il Giornale della Vela di Novembre.

Ma troverete anche la “smart boat” progettata e costruita da due studenti del Politecnico che vi spiega in tempo reale come dovete condurla, il nuovo corso dello Studio Cossutti Yacht Design, come cambiare i filtri dell’acqua e pulire i serbatoi della barca, la Barcolana delle polemiche, novità dal mondo delle barche, degli accessori, dei porti e del noleggio. E molto, molto altro!

ABBONATEVI SUBITO AL GIORNALE DELLA VELA, DUE REGALI PER VOI!