Elan E6, il ritorno alle origini del cantiere sloveno

Una è la firma storica di Elan, ovvero l’Humpreys Yacht Design. L’altro è un marchio che ha rappresentato il design made in Italy nel mondo facendolo diventare un’eccellenza, ovvero lo Studio Pininfarina. Sono loro le “archistar” che firmeranno il nuovo Elan E6 del cantiere sloveno.

ELAN TORNA ALLE ORIGINI

Quello di Elan con questa nuova barca è un po’ un ritorno alle origini. Se la linea Gran Turismo, con il GT 5 e il GT6 ha fatto segnare l’ingresso del marchio nel mondo della crociera blue water, la gamma E rappresenta il DNA originale del cantiere, quello orientato alla crociera sportiva.

“L’E6 è stata una grande sfida per le nostre capacità e ha spinto i confini in termini di tecnologia e design molto avanti per noi – ha raccontato in una nota ufficiale Marko Škrbin, Direttore della divisione nautica di Elan. – Tuttavia, nel concetto e nello spirito, questo yacht rappresenta più un ritorno alle nostre radici”.

Si ritorna quindi a linee più tirate e grintose, volumi più magri, sempre all’interno dei confini di una barca che avrà una delle sue ragioni d’utilizzo in crociera. Ma sarà uno scafo che potrà divertire anche nelle regate di club e in quelle d’altura, grazie al rapporto tra peso e superficie velica da sportiva e alla concezione della sua carena. E poi ci sarà lo stile e l’estetica, curati e raffinati, con un disegno della tuga pulito e filante. Non mancheranno alcuni dettagli che richiamano la linea GT: la finestratura continua sulla tuga è uno di questi, così come la linea “scavata” sulla fiancata dove è stata posizionata la finestratura. Scelte che così danno un tocco di omogeneità a due gamme, la GT e la E, diverse tra di loro come filosofia e concezione.

LE CARATTERISTICHE DEL NUOVO ELEN E6

La chiglia sarà a T con opzione di pescaggio a 2,40 o a 2,80 mt, la seconda decisamente preferibile per un utilizzo anche in regata della barca. Doppia pala del timone e larghezza massima pronunciata fino a 4,49 mt ci fanno intendere quanto questa barca avrà una netta preferenza verso le andature portanti dove promette di potere esprimere performance di rilievo.

Interessante anche le soluzioni intraviste nei primi disegni a proposito della disposizione degli interni: la cucina sarà a destra, il tavolo da carteggio a sinistra ma in posizione piuttosto avanzata, all’altezza del tavolo da pranzo. Il carteggio all’occorrenza si abbassa al livello della seduta dei divani, per aumentare i posti a sedere per un pranzo in quadrato.

La barca verrà svelata in occasione del Salone di Dusseldorf 2022.

Lunghezza fuori tutto 15,30 m

Lunghezza scafo 14,10 m

Lunghezza galleggiamento 13,68 m

Larghezza 4,49 m

Pescaggio 2,40-2,80 m

Superficie velica bolina 121 mq/Gennaker 201 mq

Dislocamento leggero 11.250 kg

