Anche in autunno Foodinghy ti porta il cibo in barca. Ora in nuove location!

Anche in autunno Foodinghy non si ferma. Il food delivery che permette di ordinare direttamente dalla barca i piatti che preferisci, ha aggiunto location ai porti e alle rade in cui è attivo il servizio. Come funziona Foodinghy e quali sono le nuove location in cui puoi farti portare il cibo in barca?

Dal ristorante alla barca in tender

Se sei in barca e non hai voglia di cucinare, oppure hai ospiti dell’ultimo momento e non fai in tempo ad imbastire una cena, ci pensa Foodinghy. Il food delivery marino è davvero semplicissimo. Basta scegliere il ristorante che preferite, ordinare online oppure chiamare il numero di telefono dedicato, e il pasto è servito. L’idea è tanto semplice quanto geniale, e funziona esattamente come il food delivery “cittadino” che durante la pandemia ha avuto un successo strepitoso. Il piatto che ordinate viene inserito in una borsa/zaino termico, dopodiché un tender prenderà in carico il vostro ordine per portarvelo a borso, ovviamente caldo e gustoso.

Ecco le nuove location

Sono oramai 10 le location italiane servite dal servizio, con tanti nuovi porti e rade che si aggiungeranno alla lista entro la prossima stagione estiva. Santa Margherita Ligure, Porto Lotti e i porticcioli di La Spezia sono alcune delle new entry di Foodinghy, che ha l’ambizione di espandersi anche al di fuori dei confini nazionali. Clicca qui per esplorare la pagina di Foodinghy alla Milano Yachting Week. Lì viene spiegato nel dettaglio il funzionamento del servizio e le location in cui è attivo.

