Abbigliamento da barca, 6 jacket per vestire con stile anche a terra

Il jacket è un tipo di capo che protegge dall’acqua e dal vento, ma ogni brand lo declina in maniera diversa. C’è chi lo fa strizzando l’occhio all’anima sportiva del velista che non rinuncia al look tecnico anche a terra, chi invece preferisce realizzare capi eleganti che ne facilitano l’utilizzo anche non marino. Alcuni di questi jacket sono delle vere icone di stile, ti proteggono in barca e ti accompagnano con eleganza quando scendi a terra.

5 JACKET COMODI PER VESTIRE CON STILE ANCHE A TERRA

Affidabile Al 100% / North Sails Giacca Sailor Newport

North Sails, brand storico e punto di riferimento per la vela mondiale, produce anche capi che strizzano l’occhio all’utilizzo urbano. Un esempio pratico è questa giacca con collo alto per proteggere dal freddo e dalle intemperie, impermeabile e imbottita con plastica riciclata dal recupero delle bottiglie. ECCO IL JACKET NEWPORT ANCHE NELLA SPORTIVA COLORAZIONE ROSSA

Lusso Italiano / Loro Piana Haldon Hooded Reversible Bomber In Baby Camel

Uno dei marchi iconici della moda italiana, legato a doppio filo con la vela per diversi motivi, produce capi che si adattano benissimo all’utilizzo in barca. Questo capo in cammello viene trattato con l’esclusivo trattamento Rain System® che garantisce idrorepellenza alla giacca senza alterarne minimamente l’aspetto.

QUI TROVI TUTTI GLI SPLENDIDI PRODOTTI MADE IN LORO PIANA

Evergreen / K-Way Pedro City Tech

Il brand che ha dato il nome ad un capo, la giacca anti-pioggia per antonomasia. Tra i diversi modelli disponibii, questo capo imbottito color azzurro cielo si sposa alla perfezione con l’ambiente marino, in barca, in banchina ma anche per le vie del porto. Adatto anche e soprattutto alle stagioni fredde!

SCOPRI I PRODOTTI DEGLI INVENTORI DEL K-WAY

Classico Rinnovato / Musto Giacca Lpx Gore-Tex

Una giacca che è un pezzo di storia della vela. Realizzata con l’affidabilissimo Gore-Tex di poliestere a tre strati, questa giacca si presta ad essere indossata con il caldo, ma protegge molto bene anche dal freddo se abbinata a una buona scelta di strati inferiori. Il brand fa rima con vela, da sempre.

LE LEGGENDARIE GIACCHE DI MUSTO, OGGI REALIZZATE IN GORE-TEX

Lo Squalo / Paul&Shark Giubbotto Vela Typhoon Save The Sea

Giubbotto imbottito, perfetto per la stagione invernale ma traspirante e quindi adatto anche all’estate.

Realizzato in tessuto tecnico impermeabile, ha una coulisse per regolare la vestibilità in vita, e tante tasche interne per tenere al sicuro lo smartphone e i documenti. Il leggendario squalo, logo del brand, campeggia sulla manica sinistra.

ELEGANTE E SPORTIVO, CLICCA PER ACQUISTARE QUESTO CAPO DI PAUL&SHARK

Supertecnica / Plastimo Xm Giaccone Coastal

Plastimo con la sua collezione XM Coastal produce capi dedicati alla navigazione costiera. Studiati per resistere alle intemperie, questi indumenti sono un ottimo alleato anche quando siamo a terra, essendo completamente impermeabili. Con il design a collo alto e il cappuccio oversize proteggono anche da vento e pioggia laterale, tenendovi sempre al caldo. Non mancano dettagli importanti per quando siete in barca, come i ganci per il giubbotto di salvataggio, il nastro catarifrangente sul petto e le tasche di sicurezza interne.

CLICCA QUI PER ACQUISTARE IL BRAND PLASTIMO SU FNI.IT

A cura di Federico Rossi

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!