Mi compro la barca, 4 entry level a vela da 8 a 11 metri

State cercando una barca a vela nuova? Aspettavate l’autunno per fare il grande passo, magari dopo avere passato in rassegna alcuni Saloni Nautici? Se è questo il vostro caso, e se magari la barca che cercate è una delle cosiddette “entry level” di un cantiere, siete nella rubrica giusta. Cos’è un’entry level? Si tratta della barca più piccola di una gamma, brand o cantiere. Questa settimana infatti abbiamo scelto 4 modelli in rappresentanza di Dufour, Jeanneau, RM e Bavaria ovvero l’ Dufour 32, il Sun Fasy 3300, l’RM 890+ e il Bavaria C38. Tutte entry level di questi cantieri, a parte il C 38 che è la barca più piccola della linea C di Bavaria ma non la più piccola della gamma.

4 BARCHE A VELA NUOVE DA 8 A 11 METRI

Rm 890 – Fora Marine | Lungh. 8.90 m, largh. 3.42 mt

Una piccola grande barca che ha sempre stupito per le sue doti di marinità e per avere un look decisamente in anticipo sui tempi. E’ stata tra le prime ad adottare, su un progetto fondamentalmente da crociera sia pur sportivo, alcune soluzioni tipiche dei racer oceanici come la prua inversa. Il resto è quello che sembra un piccolo open ma con l’abitabilità e le caratteristiche perfette per andare in crociera.

Prezzo a partire da 96.350 euro +IVA

Clicca qui per l’articolo completo

www.yachtsynergy.it

Sun Fast 3300 – Jeanneau | Lungh. 10.11 m, largh. 3.40 mt

La seconda barca a vela della nostra selezione strizza l’occhio agli appassionati di regate. Il nuovo 3300 porta con se alcune delle più recenti innovazioni viste nel mondo delle barche da regata oceaniche. A partire dalla prua: volumi potenti, una prua che ricorda molto quella vista per esempio nei Pogo 3 dei Mini 650, o, con le dovute differenze, nella classe IMOCA 60. Una prua funzionale a non fare ingavonare la barca quando naviga con onda e vento forte in poppa.

Prezzo a partire da 124.660+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Scopri i Jeanneau alla Milano Yachting Week

Dufour 32 – Dufour Yachts | Lungh. 10.31 m, largh. 3.31 mt

La terza barca della nostra selezione è uno dei modelli piùinnovativi prodotti da Dufour. Il cantiere francese questa volta ha spinto davvero il piede sull’acceleratore dell’innovazione: partendo dalla piattaforma del riuscito 310, il nuovo Dufour 32 avrà il timone a barra, la randa square top e numerose novità all’interno e all’esterno.

Prezzo a partire da 110.100 euro+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Scopri i Dufour alla Milano Yachting Week

Bavaria C38 – Bavaria | Lungh. 10.99 m, largh. 3.98 mt

Uno scafo con prua arrotondata e una carena a V, che sposta il baglio massimo verso poppa. Questo fa sì che il pozzetto abbia spazi davvero extralarge, considerato che parliamo di una barca che ha uno scafo di 10,99 metri. E poi ci sono le prestazioni a vela, garantite dalla firma di Maurizio Cossutti.

Prezzo a partire da 128.900+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

