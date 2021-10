La storia di Halloween, il gioiello di Fife che potete noleggiare anche voi!

Buon Halloween velisti! Lo festeggiamo dandovi un’idea che, chissà, potrebbe rendere indimenticabile il 31 ottobre dell’anno prossimo. Ovvero, noleggiare uno splendido cutter del 1926 che si chiama, appunto, Halloween.

Il gioiello di Fife che vinse il Fastnet

Halloween, lungo 24,7 metri e largo solo 4,42 (che linea!), fu progettato dal grandissimo maestro dello yacht design William Fife III per il tenente colonnello JFN Baxendale, fu costruito secondo la regola dei 15 metri S.I. e varato nel 1926 giusto in tempo per competere nell’ORC FastNet. William Fife III una volta disse: “Halloween è lo yacht perfetto per un gentleman. È un gioiello”. Correndo nella seconda edizione della Fastnet Race, Halloween vinse a man bassa, arrivando 10 ore davanti al secondo scafo. Un record che sarebbe rimasto in piedi fino al 1939, quando il percorso della regata fu accorciato, uscendo attraverso il Needles Channel invece di dirigersi intorno alla costa orientale dell’isola di Wight.

Fu timonato dal re di Norvegia

Negli anni venne trasformato in uno yawl. Come Cotton Blossom IV, armato a yawl, la barca ha dominato le regate oceaniche per molti anni e ha detenuto importanti record. Dopo aver regatato nel Mediterraneo per un certo numero di anni, tornò nell’Atlantico sotto il nuovo proprietario Alfred Larsen, un industriale norvegese. Divenne lo yacht ufficiale del Royal Norwegian Racing Club e fu timonato numerose volte dal futuro re di Norvegia, il principe Olaf.

Fu donato poi al Classic Boat Museum di Newport, Rhode Island, dove ha aspettato a lungo prima di un refit integrale. Dopo 5 anni di lavoro a Newport, i fondi finirono e Halloween aveva bisogno di una nuova proprietà: alla fine è tornata nel Mediterraneo quando Elizabeth Meyer (proprietaria di J-Class Endeavour) ha aiutato a trovare un acquirente.

Halloween ritorna all’antico splendore

Da allora Halloween ha avuto un certo numero di lavori di restauro (e di armatori): l’ultimo è stato completato nel 2009 da Fairlie Restorations sul fiume Hamble, Regno Unito, ed è ora disponibile per il noleggio nel Mediterraneo dove gareggia in modo competitivo nel circuito delle regate classiche che si estende dalla Francia alla Corsica, Spagna e Italia.

Halloween è stata accuratamente restaurata alle sue linee originali presso la Classic Boat Works di Newport, Rhode Island, dal 1988 al 1991. Tutti i telai in quercia inglese sono stati accuratamente riparati o sostituiti, il fasciame utilizzando nuovi fissaggi in bronzo realizzati nel museo. A seguito di alcuni lavori importanti nel ’94 in Francia, ha subito una nuova trasformazione nel ’98/9, apparendo ora forse meglio che in qualsiasi momento della sua lunga e movimentata vita.

Noleggiarlo è un sogno!

Questo cruiser/racer costruito a Fife è sicuramente uno degli yacht più belli sulla scena delle regate d’epoca e non solo. Halloween è altamente raccomandato a chiunque voglia noleggiare una barca a vela d’epoca in legno veramente eccellente e veloce. E’ uno dei Fife più eleganti mai costruiti e sta ancora vincendo le regate classiche mentre allo stesso tempo è in grado di attraversare velocemente gli oceani. Con il suo nuovo e intelligente layout di coperta è in grado di essere condotto da solo due persone, e può regatare con 10 persone di equipaggio, pur mantenendo tutta la sua tradizionale bellezza e fascino.

