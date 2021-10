L’ammiraglia di Dufour è il simbolo del lusso che parla italiano

Partorita dalla matita di Umberto Felci, e del suo studio Felci Yachts Design, l’ammiraglia del cantiere Dufour è una barca che non lascia niente al caso, con grandissimi spazi all’interno e linee d’acqua sportive. L’eccellenza del design italiano è la firma perfetta per uno yacht che è sinonimo di lusso come il Dufour 61.

Veloce e divertente, ma senza rinunciare all’eleganza

Con i suoi 19,22 metri di lunghezza fuori tutto e un pescaggio che non supera i 2,80 metri, il Dufour 61 è una barca che punta ad assicurare performance superiori alla media al suo armatore. La superficie velica supera i 180 metri quadrati quando si naviga di bolina, ma in generale questa barca garantisce divertimento in qualsiasi situazione durante la navigazione a vela. Il baglio massimo sfiora i 5 metri e mezzo e consente di avere un layout degli interni spazioso e moderno, simbolo del lusso italiano.

Interni dal comfort massimo e soluzioni di design

Chi cerca la barca da crociera pura sarà sicuramente soddisfatto dagli interni del Dufour 61. La cabina armatoriale è molto spaziosa e dispone di un bagno privato a prua, mentre a poppa si può scegliere se avere due cabine doppie identiche o una doppia e una singola con bagno privato. Tra le varianti disponibili per il layout interno, si può scegliere se avere la cucina contigua al salone oppure a poppa, lasciando il quadrato libero per chi vuole passare tanto tempo nelle aree comuni. Non dimentichiamo di menzionare la cucina esterna, situata nell’ampia zona prendisole, una soluzione per vivere al 100% l’ampia coperta, che d’estate è ancora più piacevole.

