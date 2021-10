Cercasi miliardari per la prima “barca” Rolls Royce

Ci sarà pure qualche decina di miliardari tra i 2.755 censiti da Forbes nel mondo disposti a comprare un’auto che costa più di 20 milioni di euro?

La “barca” di Rolls Royce

Questa è probabilmente la domanda che si sono posti alla Rolls Royce, di proprietà di BMW, quando hanno sviluppato il progetto della più costosa Rolls Royce della storia ultracentenaria del marchio automobilistico, sinonimo di lusso estremo su quattro ruote.

La seconda domanda che si sono posti alla Rolls Royce è stata: a quale mezzo di locomozione ci possiamo ispirare, affine al mondo dei super ricchi? Una barca o meglio un superyacht, è ovvio!

Nel mondo oggi ci sono 8.551 barche naviganti oltre i 24 metri, alla Rolls Royce ne cercano solo una decina all’anno.

Così, probabilmente è nata la Rolls Royce più lussuosa e costosa di sempre. Si chiama Boat Tail ed è ispirata nel design, negli accessori, nei dettagli ad una barca.

Appena “varata” sono già state vendute tre Rolls Royce Boat Tail.

Rolls Royce Boat Tail, costruita come un superyacht

Come un superyacht, la nuova Rolls Royce è altamente personalizzata secondo i gusti del cliente. La linea ricorda quella di una flessuosa barca. Soprattutto nella “poppa” dove i gruppi ottici sono strettissimi e disposti orizzontalmente su una superficie di legno pregiato.

Ovviamente è una decappottabile, ma la parte più vicina ad uno yacht è il bagagliaio/gavone. Qui si trova la Hosting House con tutto il necessario per un picnic. Due frigoriferi per champagne e gin ghiacciato, posate di Christofle”, un ombrellone ultratecnologico a scomparsa e due sgabelli leggerissimi, ovviamente in carbonio.

Rolls Royce dichiara che per mettere insieme i 1.831 pezzi della Rolls Royce Boat Tail ci mette quattro anni. La lista d’attesa è aperta.

Rolls Royce Boat Tail, il video

