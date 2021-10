Abbigliamento da barca, 5 jacket per stare comodi e asciutti

Perfetto per l’autunno ma anche per l’inverno, il jacket da barca è il capo più adatto per ripararsi dalle intemperie, soprattutto da quelle impreviste. Ma se un tempo questi capi erano troppo “tecnici” e poco adatti ad un utilizzo urbano, anche per i prezzi fino a poco tempo fa inaccessibili dei materiali, oggi il jacket spopola in tutte le città. Perché? Perché è il capo più pratico e comodo che ci sia.

5 JACKET COMODI PER STARE SEMPRE ASCIUTTI

Rain & Sea / Sealup Blouson Bretello

Capo dello storico brand italiano che ha come claim identitario “Rain & Sea”, e in questa giacca si vede l’anima dello slogan. Realizzata in poliestere con trattamento water repellent, la giacca è impreziosita dalla banda interna in tessuto bordato, dove spicca l’iconico logo del brand, che si può usare per tenere la giacca sulla spalla quando non la si indossa.

Pratica / Decathlon Giacca Sailing 500

Il brand francese che ha reso accessibili molti sport ai neofiti, cerca di fare lo stesso con la vela grazie a questo capo. Perfetta per i velisti principianti ma realizzata da tecnici professionisti con la consulenza di esperti velisiti, questa giacca si adatta perfettamente all’uso durante tutte le stagioni e con tutte le condizioni meteo.

Affidabilissima / Slam Giacca Nautica Win-D 1

Guscio composto da una struttura bi-laminata formata da due diversi tessuti sovrapposti. Realizzata con tessuto ripstop elastico, è pensata per affrontare le traversate a vela e quelle cittadine garantendo libertà di movimento in tutte le situazioni.

Veste I Campioni / Sail Racing Spray Softshell

Poliestere e tessuto spandex garantiscono elasticità al capo nelle quattro direzioni. Foderata con tessuto a rete che assicura traspirabilità al corpo, la giacca prodotta da Sail Racing è impreziosita sul petto, sulla schiena e sulle maniche dal logo riflettente del marchio svedese.

Sempre Visibile / Geox Xled

Geox con la sua giacca riflettente cerca di portare un’innovazione tanto semplice quanto efficace ed utile sul mercato. Grazie ai led presenti nella giacca, alimentati da un powerbank, sarete sempre visibili (ma non in maniera invadente) sia in barca che in banchina. Una chicca per i velisti geek.

A cura di Federico Rossi

