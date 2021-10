L’elica tecnologica e all’avanguardia che ti dà tanti vantaggi

Le eliche prodotte da Ewol sono prodotte con materiali e caratteristiche all’avanguardia, che garantiscono all’armatore che le sceglie un’altissima resistenza meccanica e alla corrosione. Ma i vantaggi per chi sceglie un’elica Ewol non finiscono qui. Se pensiamo infatti alle pale, il cuore delle eliche, quelli di Ewol sono estremamente innovative.

I vantaggi per chi installa un’elica Ewol

Le pale sono gli elementi fondamentali nelle eliche, sono infatti loro a trasformare la potenza del motore nel moto dell’imbarcazione, e determinano il comfort e la silenziosità della navigazione. Montare un’elica di Ewol conviene, le pale hanno infatti un bordo di attacco e di uscita curvo. In questo modo si riduce la rumorosità in rotazione e aumenta l’efficienza in propulsione. Inoltre queste eliche a bandiera si posizionano in maniera intelligente durante la marcia a vela, consentendo di avere una minore resistenza e guadagnare fino a 1,5 nodi di velocità. Inoltre se siete tra quelli che smontano spesso l’elica, quelle di Ewol sono perfette per voi perché in meno di cinque minuti potete montarla o smontarla, anche con la barca in acqua.

Ecco il modello di elica per le barche piccole

Ewol ha un modello specifico a seconda della dimensione della vostra barca, e da poco ha presentato un modello pensato per le barche di piccole dimensioni. Si chiama Andromeda ed è un’elica a 3 pale dotata di orientamento automatico delle pale e regolazione micrometrica del passo, attraverso la ghiera di regolazione. Il punto forte di questa elica è il suo funzionamento in retromarcia, che permette di avere un’ottima manovrabilità anche in condizioni difficili.

Contatta Ewol per comprare la tua prossima elica

Gli esperti tecnici di Ewol sono a tua disposizione alla Milano Yachting Week. Puoi mandare una mail con le tue richieste in pochi click, semplicemente da qui.