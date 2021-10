Middle Sea Race: JPK 1180, ancora tu! La vittoria è di Sunrise

AGGIORNAMENTO ORE 18,30 – Stando a una notizia che ci giunge da Malta potrebbe esserci un colpo di scena per la classifica della Middle Sea Race. Il Comitata di Regata ha infatti deciso di accorciare leggermente il percorso per le ultime barche rimaste in regata, a causa delle onde frangenti che interessavano la zona del traguardo originale, caratterizzata da basso fondale, e che rendevano l’arrivo troppo pericoloso. L’accorciamento del percorso di qualche miglio varrebbe però anche per tutte le altre barche già arrivate, fatto che cambierebbe i tempi in classifica e assegnerebbe la vittoria a Comanche invece che Sunrise, che scivolerebbe al secondo posto. Da capire se la Giuria Internazionale, che avrebbe ricevuto alcune proteste, ribalterà la decisione del Comitato. Resta però l’impresa del JPK 1180 che vi avevamo appena raccontato sotto.

LA VITTORIA DI SUNRISE

Manca solo l’ufficialità, ma possiamo già dirlo: il vincitore della Rolex Middle Sea Race 2021 è il JPK 1180 Sunrise, barca con bandiera inglese, di Thomas Kneen. Sunrise firma un risultato eccezionale, perché la vittoria della Middle arriva appena due mesi dopo quella del Fastnet. Mastica amaro il maxi 100 Comanche che aveva assaporato l’idea, dopo avere fatto segnare il record della regata, di conquistare anche la vittoria generale. Il maxi deve accontentarsi del secondo posto, con il podio chiuso dal Ker 46 Daguet. La migliore barca italiana si conferma il Ker 46 Lisa R, tredicesima, della quale molto presto vi racconteremo la regata on board con alcune testimonianze dirette (restate connessi sui nostri canali…).

Quella del JPK, anche se si tratta di una barca di lunghezza piuttosto piccole, non è una vittoria che sorprende dato che questo barche stanno letteralmente dominando le regate offshore nelle ultime stagioni. Il JPK 1180, una gemella di Sunrise, ovvero Courrier Recommandé , aveva già vinto la Middle Sea Race nel 2018 e nel 2019.

LA DINASTIA JPK

I JPK, dell’omonimo cantiere francese, sono ormai una “dinastia” di progetti che hanno il vizietto della vittoria nelle super classiche dell’altura. I JPK, e l’11.80 in particolare (sorella maggiore del 10.80 che ha già vinto Fastnet e Middle) sono barche espressamente pensate per le regate offshore e la crociera molto sportiva, progetti concepiti per il regolamento IRC, disegnati da Jacques Valer – uno dei grandi interpreti del mondo IRC – ma con caratteristiche generalmente all round. Baglio massimo pronunciato, quello dell’11.80 è di 3,95 mt, e arretrato per avere potenza e stabilità nei laschi con vento forte e onda. Leggero spigolo a poppa, che termina molto prima di mezza nave, per navigare al meglio di bolina con molto vento, ma volumi anteriori fini e rotondi per non essere penalizzati nel vento leggero. L’11.80 non ha una carena sbilanciata in maniera assoluta verso le andature portanti, lo spigolo non è troppo duro, la barca ha comunque forme di carena rotonde, il che gli consente di avere prestazioni “all round” pur privilegiando le andature portanti. L’immersione della chiglia a 2,34 m con un dislocamento di appena di 5900 kg di cui 2650 in chiglia, accoppiati a una superficie di bolina di 89 mq e alle portanti di oltre 134 danno la dimensione del rapporto peso/potenza di questa barca.

CLASSIFICHE Middle Sea Race

Mauro Giuffrè

