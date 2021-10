Perché questa barca vi farà divertire (in crociera e in regata)

La filosofia che sta dietro a questa nuova barca di Dehler si può sintetizzare molto semplicemente in due lettere, quelle che danno il nome al modello: Speed & Quality. Il Dehler 38 SQ è infatti uno yacht a vela di altissima qualità che non rinuncia alla sua anima sportiva. Una barca moderna e versatile che non delude mai in navigazione.

Veloce anche con poco vento

Il Dehler 38 SQ, progetto dello studio Judel/Vrolijk, è una barca in grado di esprimere buone performance anche con venti più leggeri. Pesa infatti 7.500 kg per una superficie velica di 78,60-84 mq. Uno dei punti cardine della barca è la delfiniera, integrata di serie, che ha una triplice funzione. Da un lato funge da musone per l’ancora, impedendo che questa sbatta sul dritto di prua verticale, dall’altro rappresenta il punto ideale per murare un frullone per vele avvolgibili, infine consente di spostare il punto di mura del rollafiocco più a prua guadagnano superficie velica.

Interni di altissima qualità tedesca

Ogni dettaglio è curato in questa barca, dove si vede emergere l’anima tedesca del cantiere, acquistato recentemente dal Gruppo Hanse. Sarà anche una tedesca purosangue votata alla velocità, ma il fatto che il Dehler 38 SQ sia la barca perfetta anche per la crociera è dimostrato dal layout degli interni sapientemente configurati. Materiali e standard tecnici di alta qualità, precisione e soluzioni di design che garantiscono anche un’alta funzionalità. Il layout degli interni cambia a seconda delle necessità dell’armatore. La spaziosa cabina di prua può essere accompagnata da una sola cabina di poppa, che consente di avere un grande spazio per lo stivaggio, oppure da due cabine doppie.

