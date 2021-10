Middle Sea Race: il JPK 1180 Sunrise beffa il maxi Comanche?

Chi vincerà quest’epica Rolex Middle Sea Race 2021? Cresce a Malta l’attesa per conoscere chi sarà il vincitore della classifica IRC overall, l’unico che potrà vantarsi di avere veramente vinto la regata più dura che si corra in Mediterraneo. La sfida per la vittoria generale sembra essere tra il Maxi 100 Comanche e il JPK 1180 Sunrise.

Partiamo dal dato degli arrivi della Middle Sea Race: al traguardo ci sono al momento 25 barche sulle 120 partenti, ci sono stati 15 ritiri, e in mare ci sono ancora 80 barche. La maggior parte di queste sono in approccio a Lampedusa o navigano tra quest’isola e Malta, dove si fa sentire ancora un robusto vento da nord che però consente un avvicinamento verso il traguardo senza bordi da tirare.

Dando uno sguardo alle classifiche provvisorie possiamo già dire chi è, fino ad ora, la migliore barca italiana: si tratta del Ker 46 Lisa R di Giovanni Di Vincenzo, skipper Francesco Bertone, al momento in decima posizione. Molte delle barche italiane devono ancora arrivare, ma non sembrano esserci troppe possibilità di vederne qualcuna in zona podio anche se le ultime 100 miglia possono regalare ancora delle sorprese. Chi potrebbe vincere quindi la regata?

Stando al rilevamento dei tempi presi a Lampedusa, e poi all’arrivo, l’indiziato numero uno è il maxi 100 Comanche, già vincitore in tempo reale, con record, tra i monoscafi. Comanche ha tirato un sospiro di sollievo all’arrivo del Ker 46 Daguet 3, barca che sembrava molto pericolosa per i calcoli dei tempi compensati ma che alla fine ha chiuso 3 ore dietro Comanche in IRC overall. L’altra barca da osservare con attenzione è il JPK 1180 Sunrise, già vincitore del Fastnet 2021, che era in testa a Pantelleria, poi è scivolato in terza posizione a Lampedusa e adesso sta per arrivare a Malta. La sensazione è che Sunrise possa insidiare Comanche, ma il risultato si deciderà sul filo dei minuti.

