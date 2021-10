Abbigliamento da barca, 5 jacket perfetti in mare e in città

La classica giacca antipioggia e antivento, un must have per i velisti, si è trasformata in un capo irrinunciabile anche per chi ogni giorno esce di casa al mattino, magari con il sole, e non sa che tempo farà per il resto della giornata. Chi va in moto ne sa qualcosa. I punti di forza del jacket sono leggerezza, praticità e grande affidabilità. È l’alleato più prezioso quando vi trovate in navigazione, o in città, per proteggervi da tutte le intemperie, tempeste, temporali, o semplicemente dal freddo e dagli schizzi.

5 JACKET DA BARCA E DA CITTÀ

Scelta Green / Helly Hansen Skagen Offshore Jacket

Helly Hansen ha deciso di rendere più green il suo prodotto best seller nato per la navigazione d’altura. Il 50% dei materiali Il con cui è prodotto questo capo proviene da materie prime riciclate. La maggior parte delle materie prime “seconde” proviene da Ocean Bound, che recupera la plastica in contesti in cui la raccolta differenziata non viene gestita. La giacca sarà disponibile dalla primavera 2022.

Da Nobel / Murphy&Nye Giubbotto Waikato Graphene

Realizzato con un materiale unico e iper tecnologico, il grafene. Vi basti pensare che la scoperta di questo materiale composto dal carbonio il è valsa il premio Nobel per la fisica al russo Kostantin Novoselov. Impermeabile, traspirante e capace di termoregolarsi, il tessuto laminato con cui è realizzato questo giubbino è il massimo per affrontare qualsiasi stagione e qualsiasi condizione climatica.

Coppa America / Luna Rossa Replica Jacket

Realizzata per l’avventura di Luna Rossa nella scorsa America’s Cup, questa giacca viene prodotta con poliammide e fibre di lana vergine Merino al 54%. La membrana antivento, idrorepellente e traspirante che si viene a creare tiene al caldo in barca e in città chi la indossa, con la garanzia di essere eleganti in ogni situazione.

Vela In Città / Montura Portland Jacket

Questa nuova giacca prodotta da Montura è il capo perfetto per chi cerca uno strato tecnico ma utilizzabile anche in città. Questa jacket unisex è impermeabile, realizzata in DWR Cordura® con costruzione double-ripstop, polsi e fondo in costina e interno foderato in tessuto rete. Il cappuccio aderente ha la visiera integrata e Si può richiudere nel collo con una chiusura a zip quando non utilizzato.

Versatile / Sea Storm Adventur 3 In 1 Jacket

Se cercate una giacca che vi tenga al riparo dalle intemperie in tutte le stagioni, questa fa sicuramente al caso vostro. Lo strato interno amovibile, realizzato in pile termico, si indossa nelle stagioni fredde e si rimuove quando fa caldo, ma si può indossare anche come strato separato. Lo strato esterno in tessuto Seatech microporoso, traspirante ed impermeabile diventa (volendo) un semplice guscio antivento quando non ha il pile all’interno.

A cura di Federico Rossi

