Quando cambiare l’elica conviene: lo spiega Brunton’s Propellers

L’elica è uno degli elementi più importanti, e allo stesso tempo delicati, di un’imbarcazione. Non solo sulle barche a motore, ma anche sugli yacht a vela. Le eliche a pale abbattibili, soluzione da qualche anno adottata da molti armatori, si sono evolute, e spesso sono dei capolavori di ingegneria su cui vale la pena puntare.

Varifold: qualità costruttiva e tecnologia

Varifold è l’elica a pale abbattibili che i tecnici di Brunton’s Propellers hanno progettato per ridurre al minimo i problemi, sempre più frequenti, che di solito hanno questi prodotti. Fastidiose vibrazioni, cavitazioni non desiderate e meccanismo di apertura-chiusura incespicante, solo per citarne qualcuno. Le caratteristiche di Varifold, come il design delle pale con ingombro ridotto del 15% all’estremità, contribuiscono a ridurre la rumorosità dell’elica e a rendere ancora più efficiente il sistema di propulsione.

Autoprop ti fa risparmiare (e guadagni nodi)

L’elica Autoprop di Brunton’s Propellers cambia orientamento in maniera automatica adattandosi alle varie andature. Questi adattamenti delle pale consentono alla barca di aumentare la velocità e quindi di risparmiare del carburante. In pratica una barca con Autoprop raggiunge la velocità X a 200 o addirittura 600 giri motore in meno rispetto a una barca con elica fissa. Ma il vantaggio che si ottiene montando un’elica Autoprop non si ha solo quando il motore è acceso. Quando si naviga a vela, Autoprop consente (sempre rispetto ad un’elica fissa) di guadagnare dal mezzo nodo ai due nodi, grazie alla minore resistenza opposta al movimento,

