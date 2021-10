Vacanze fuori stagione: ecco perché anche in barca si può

Ottobre è il mese in cui molti scelgono di trascorrere una o due settimana di vacanza. I motivi sono vari: pochi turisti, poco traffico, prezzi più bassi… per chi sceglie mete ancora calde fare un break autunnale è il massimo! Soprattutto al Sud Italia, complici il sole e la temperatura più che clemente (anche del mare) la vacanza in barca è ancora possibile.

Privacy e relax assicurati

Chi sceglie di fare una vacanza in barca affidandosi ad un charter, di solito, è un turista che vuole trascorrere la classica vacanza “zero pensieri“. Oltre a non doversi preoccupare del tragitto, della conduzione della barca, dei pranzi e delle cene, il turista che si affida ai charter vuole anche relax e privacy. La vacanza in barca, infatti, consente di vivere anche le più belle (e spesso affollate) spiagge e calette senza dover fare la corsa a chi pianta per primo l’ombrellone. Questo vantaggio, garantito dalla barca, è ancora maggiore se si sceglie un periodo fuori stagione per trascorrere le vacanze al mare! Di sicuro gli amanti della privacy possono stare tranquilli scegliendo una vacanza in barca in autunno.

Le mete regine di Barcando Charter

Barcando Charter offre una flotta ricchissima, e sempre nuova, di monoscafi e catamarani, le barche più apprezzate per una vacanza in barca. Tra i nomi che potete trovare nella flotta ecco Elan e Jeanneau, ma soprattutto Bali per i catamarani. E le mete? Dalle basi siciliane e campane di Capo d’Orlando e Marina di Arechi (Salerno) si parte per bellissimi itinerari nelle Isole Eolie o Egadi o per il Cilento e le isole Partenopee che arricchiscono il Patrimonio UNESCO della Costiera Amalfitana.

Contatta Barcando Charter e prenota subito

Cliccando qui puoi mandare subito una mail a Barcando Charter e contattarli per un preventivo. La tua vacanza autunnale in barca è alla Milano Yachting Week!