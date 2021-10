Spettacolo Veleziana 2021, VIDEO e CLASSIFICHE definitive

C’è una regata unica in cui ci si sfida tra i canali di Venezia e si arriva davanti a uno dei posti che tutto il mondo ci invidia, San Marco. E’ la Veleziana, che quest’anno è giunta alla 14ma edizione e ha festeggiato con il nuovo record di barche iscritte: dalle più piccole imbarcazioni di serie fino ai maxi più blasonati, come il Moro di Venezia, che regatò con il guidone della Compagnia della Vela alla Coppa America, Portopiccolo-Prosecco Doc e Arca Sgr, Pendragon VI e Kiwi.

Per capire che spettacolo sia stata la Veleziana quest’anno basta guardare il video qui sotto

“Ben 220 imbarcazioni, quasi 1500 persone, una Veleziana riuscitissima in ogni sua parte. Abbiamo avuto una bellissima giornata dal punto di vista del meteo, spettacolare vedere la prima imbarcazione, Arca Sgr, sbucare da Sant’Elena attorniata dalle più piccole di vela al terzo (la tradizionale vela veneziana). Il succo della vera vela della nostre parti”, ha raccontato il Presidente della Compagnia della Vela di Venezia PierVettor Grimani. Della Veleziana è (orgoglioso) partner anche il Giornale della Vela, con il nostro circuito della TAG Heuer VELA Cup.

Il segreto del successo

A fare della Veleziana un evento assolutamente unico è il suo percorso perché si parte dal tratto di Adriatico antistante al Des Bains, per giungere nel bacino di San Marco, davanti a Palazzo Ducale. Durante il percorso, molto tattico per via dei salti di vento, gli equipaggi possono ammirare il progetto del faraonico Mose che protegge Venezia dalle acque alte, ma anche il monastero di San Nicolò a sinistra e il forte di Sant’Andrea a destra, passando per Sant’Elena e da lì perdersi nella bellezza di avvicinarsi sempre di più al cuore della città. Un vero privilegio dato che solitamente la navigazione a vela è interdetta all’interno delle acque veneziane.

Tutte le classifiche, categoria per categoria, della XIV Veleziana

ORDINE DI ARRIVO GENERALE

CLASSIFICA SUPER MAXI

CLASSIFICA MAXI

CLASSIFICA CLASSE 0

CLASSIFICA CLASSE 1

CLASSIFICA CLASSE 2

CLASSIFICA CLASSE 3

CLASSIFICA CLASSE 4

CLASSIFICA CLASSE 5

CLASSIFICA CLASSE 6

CLASSIFICA CLASSE 7

CLASSIFICA CLASSE 8

CLASSIFICA CLASSE 9

CLASSIFICA CLASSE 10

CLASSIFICA CLASSE 11

