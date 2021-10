VIDEO Come essere timonieri, prodieri, tailer e centrali migliori

Siamo a Caprera, con il nostro inviato Luigi Gallerani, a seguire il Master Stage High Performance del Centro Velico Caprera, con i supercoach Ganga Bruni e Max Sirena. Un corso per diventare regatanti migliori. Ve lo stiamo raccontando in video.

Caprera Master Stage

Consigli per timoniere, prodiere, tailer e centrale

Il Master Stage High Performance del Centro Velico Caprera, il supercorso con il supercoach Ganga Bruni, che ha allenato i campioni olimpici Ruggi Tita e Caterina Banti, e con il contributo dello skipper di Luna Rossa Max Sirena sta volgendo al termine. Gli equipaggi, dopo una settimana di duro allenamento a bordo dei J/80, sono arrivati alla “resa dei conti”. Le regate finali, valide per selezionare l’equipaggio più forte che prende parte agli Europei RS21 sul Lago di Garda.

I consigli del migliore equipaggio del corso

Siamo saliti a bordo con i vincitori: Fiammetta (prodiere), Pietro (tailer), Federico (centrale), Ludovico (timoniere), che ci raccontano cos’hanno imparato da Ganga e Max in questi giorni e, ognuno per il suo ruolo di competenza, forniscono preziosi consigli per far correre al massimo la barca. In regata, e in crociera.

Ad esempio, l’uso del carrello e del paterazzo, ci racconta Ludovico, è fondamentale. Oppure la partenza con l’approccio mure a sinistra e la virata nel punto prescelto… Questi e tanti altri trucchetti ci svelano i ragazzi e che noi vi racconteremo, nel dettaglio, sul prossimo numero del Giornale della Vela!

Ti sei perso le puntate precedenti del nostro reportage?

QUINTA PUNTATA – PERCHé PARTECIPARE AL SUPERCORSO DI CAPRERA

QUARTA PUNTATA – COME REGOLARE LE VELE CON TANTO VENTO

TERZA PUNTATA – COSI’ STIAMO DIVENTANDO VELISTI MIGLIORI

SECONDA PUNTATA – VIRARE MEGLIO CON POCO VENTO

PRIMA PUNTATA – ECCOCI AL MASTER STAGE A CAPRERA!

