I quattro borghi di mare italiani più amati di Instagram (da visitare in barca)

Dove sono i piccoli borghi di mare (che puoi raggiungere con la tua barca) più belli d’Europa? Ma in Italia ovviamente! Noi ne eravamo già convinti naturalmente, ma oggi a rafforzare la nostra convinzione è arrivata anche una classifica pubblicata dal portale inglese uswitch.com che racconta quali sono i villaggi più popolari sui social media, secondo il numero di volte che sono stati citati e “likati” su Instagram e Pinterest.

I quattro borghi di mare italiani più “instagrammati”

1. Vernazza il borgo più bello del mondo

Il paese della Penisola più amato al mondo sui social (493 mila tra post e pin su Instagram e Pinterest) solo nell’ultima stagione, tra i borghi di mare è Vernazza, in Liguria, che è anche una delle celeberrime “Cinque Terre” della riviera di Levante. Rimasto ancora oggi un vero villaggio di pescatori, ospita comunque tra le sue viuzze e i suoi tipici “carrugi” locali e ristoranti perfetti per godersi un aperitivo o una cena dopo avere ormeggiato poco lontano.

Per ormeggiare al largo di Vernazza alla boa, vi conviene informarvi sui campi di ormeggio del Parco delle Cinque Terre QUI

2. Tellaro è una meta imperdibile

Restiamo in Liguria, anche se ai confini con la Toscana, per trovare un altro dei borghi di mare più “instagrammati”, Tellaro. È la frazione più orientale del comune anch’esso marinaro di Lerici ed è arroccato in posizione incredibile su una scogliera che si affaccia sul Golfo della Spezia.

Tanto che raggiungerlo via terra si percorre una strada panoramica affacciata sul mare, che attraversa gli altri villaggi di Maralunga e Fiascherino. A Tellaro c’è anche un minuscolo porticciolo che si trova a pochi passi dalla chiesa di San Giorgio e che è chiuso da una scogliera perfetta per prendere il sole.

Potete raggiungere Tellaro – nelle belle giornate, con mare calmo – con il tender se date fondo davanti al paese: noi vi consigliamo di raggiungerlo via terra in bus dopo aver ormeggiato o a Lerici (QUI) a Porto Lotti (QUI)

3. In Sicilia c’è Savoca

Per il terzo tra i borghi di mare “social” ci trasferiamo in Sicilia, nei pressi di Messina e della magnifica costa che circonda Taormina. È qui che, arroccata su un colle roccioso dalle pendenze vertiginose, si trova il villaggio medievale di Savoca.

Non affacciato direttamente sul mare che comunque è ben visibile a meno di un km, tra le rocce laviche della costa siciliana, il borgo nel corso dei secoli è stato assalito più volte dai pirati saraceni, tanto che molte parti del suo piccolo centro storico sono state poi ricostruite in stile Rinascimentale e Barocco.

La sue unicità non sono finite qui però: tra le sue viuzze sono state girate alcune scene del mitico film “il Padrino”, di Francis Ford Coppola, mentre il famoso scrittore Leonardo Sciascia lo ha soprannominato il “paese dalle sette facce”, perché “ogni volta che si gira lo sguardo il paesaggio offre sempre una diversa veduta”.

Vi consigliamo di ormeggiare in uno dei campi boe della costa di Taormina, raggiungere la costa in tender e da lì prendere un bus verso Savoca.

4. Riomaggiore, di nuovo Cinque Terre!

Per il quarto borgo di mare più instagrammato torniamo in Liguria dove c’è Riomaggiore, villaggio che costituisce la più orientale e la più meridionale delle Cinque Terre.

Abbarbicato tra le coste del Mar Ligure e alcune alte vette dell’Appenino si adagia lungo due piccole vallate che sono scavate dai torrenti Rio Maggiore e Rio Finale. Famoso per le sue case costruite in verticale e dai colori “pastello” deliziosamente vivaci, dar fondo anche per poco tempo dentro la sua piccola darsena permette di vivere uno spettacolo incredibile.

Per ormeggiare al largo di Riomaggiore alla boa, vi conviene informarvi sui campi di ormeggio del Parco delle Cinque Terre QUI.

