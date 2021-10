Tecnologia? Anche i sistemi avvolgibili si sono evoluti!

Quando si parla di tecnologia a bordo di una barca a vela non si intende solo l’elettronica di bordo, anzi. I sistemi idraulici, elettrici e gli avvolgitori montati su una barca a vela sono davvero in grado di fare la differenza, e negli ultimi anni si sono evoluti. Alla Milano Yachting Week c’è un produttore che presenta alcuni di questi prodotti, tutti davvero interessanti.

La nuova generazione di avvolgitori Bamar

BWSE e il BWSI sono due avvolgitori per bompresso, elettrico il primo ed idraulico il secondo Questi due avvolgitori per vele con bordo libero (tipo gennaker o Code 0) sono stati studiati per avere il minor ingombro possibile su ogni bompresso. Sono pensati per essere installati all’estremità del bompresso (spostando il punto di mura più avanti possibile per massimizzare le prestazioni) però volendo si possono installare sottocoperta.

Tecnologia studiata per le barche grandi ora disponibile sulle “piccole”

Bamar in oltre 40 anni di attività vanta un gran numero di prodotti installati sulle più grandi barche a vela sul mercato, e oggi le sue tecnologie innovative sono disponibili anche per barche più piccole. GFSE 8 ad esempio è l’acronimo di un prodotto geniale, altro non è che un avvolgifiocco a sfera flangiato in coperta. Grazie a questa nuova generazione di avvolgifiocco, il tamburo esterno sulla prua non ingobra più: il sistema di avvolgimento e di regolazione dello strallo è tutto sotto coperta.

Cambia i sistemi avvolgibili della tua barca cliccando qui

Puoi comunicare direttamente con Bamar cliccando qui e visitando il suo stand alla Milano Yachting Week. Manda una mail semplicemente riempiendo il form mail che trovi qui!