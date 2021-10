De Cesari 33: lo stile senza tempo di una barca italiana

Sono in corso a Port Ginestra le prove in mare dell’European Yacht of The Year, che vede in gara 24 concorrenti, i cui vincitori verranno svelati nel corso del Boot Dusseldorf 2021.

Tra le 21 barche in lizza per il Premio c’è anche l’italiana De Cesari 33, progetto di Giovanni Ceccarelli. Una barca molto particolare, sia esteticamente che a livello costruttivo: ha un look che ricorda le barche classiche ed è realizzata in legno, con la tecnica dello Strip planking, per questo motivo è in lizza all’European nella categoria “special yachts”. Lo strip planking, semplificando, è una tecnica costruttiva che prevede che il fasciame in listelli venga incollato longitudinalmente con resine epossidiche.

IL DE CESARI 33

Il progettista Giovanni Ceccarelli e il costruttore De Cesari, uno degli ultimi cantieri rimasti sul territorio nazionale capaci di costruire barche di legno, hanno realizzato questo 33 piedi per l’armatore Aldo Ferruzzi. Una barca che ha già dato belle soddisfazioni sia in regata sia nel suo uso come unità facile da navigare in famiglia e con gli amici.

Ceccarelli del resto non è un designer da barche banali: nella sua storia di progettista, ha sempre dimostrato di inseguire forme ricercate per distinguere le sue barche dalle altre che sono sul mercato.

Questo 33 piedi, pur essendo una barca che segue la filosofia dei day sailer, ovvero progetti pensati principalmente per navigare a vela in divertenti uscite giornaliere, il De Cesari 33 è attrezzato anche per offrire delle piccole crociere. Pur nella sua volontà di essere una barca classica ispirata alla tradizione, ha una carena e un piano velico moderno, frutto anche delle esperienze di Ceccarelli nella America’s Cup.



Costruita in Adriatico la barca è stata portata in Tirreno per partecipare alle Regates Royal e Voiles de St Tropez prima di essere trasferita in Spagna, via mare e con a bordo l’armatore, navigando un totale di 500 miglia in meno di una settimana. E’ stata una prova importante, che afferma le doti marine di questo dieci metri.

I NUMERI DEL DE CESARI 33

Lunghezza (senza bompresso): 10,00 mt

Lungh. galleggiamento: 7,90 mt

Larghezza 2,55mt

Pescaggio 2 mt

Dislocamento 3300 kg

Zavorra1300 kg

Superficie velica bolina 54,1 mq.

Superficie velica andature portanti 104 mq.

www.cantierenavaledecesari.it

