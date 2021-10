Autunno in barca? Sì, ma occhio alle previsioni meteo!

L’autunno è forse la stagione più incerta, quantomeno si gioca il primato con la primavera. In questi giorni, buona parte d’Italia è già alle prese con freddo e temporali da record, mentre un’altra parte d’Italia, soprattutto al Sud, si gode temperature tutto sommato ancora estive. Ecco perché sono giorni perfetti per uscire in barca, facendo attenzione alle previsioni meteo!

Dati completi e aggiornamenti live

Meteomed acquisisce i dati grezzi dall’European Centre for Medium-Range Weather Forecasts, li rielabora sulla base del modello previsionale sviluppato per il Mediterraneo e li aggiorna 24 ore su 24. Grazie ai 20 meteorologi che lavorano 7 giorni su 7 nella centrale operativa, la più grande d’Italia, che condivide con 3B Meteo, le previsioni Meteomed sono sempre accurate ed aggiornate. Potete rimanere informati live su tutti i parametri meteo marini (tempo previsto, direzione, intensità e raffiche del vento, altezza e direzione onda, onda massima, swell, pressione e temperatura acqua).

Scegli tu come ricevere le previsioni

Bollettini, allerte e previsioni dettagliate con carte sinottiche e cartografiche sono disponibili h24 nel modo più comodo per voi. PC, tablet o smartphone sono perfetti per consultare la WebApp di Meteomed e navigare con semplicità per cercare tutti i dati previsionali che vi interessano, ma non finisce qui. Meteomed mette infatti a disposizione dei suoi abbonati tantissimi modi per restare aggiornati in tempo reale sul meteo, notifiche web e mobile, SMS, e-mail… insomma, scegliete voi il metodo che vi è più comodo per ricevere le previsioni live tutto il giorno.

Contatta Meteomed per scoprire i servizi che offre

Cliccando qui puoi visitare lo stand di Meteomed alla Milano Yachting Week e scoprire tutte le formule, gli abbonamenti e i servizi previsti per i clienti. Puoi contattare direttamente Meteomed semplicemente riempiendo il form mail qui dallo stand.