Mi compro la barca, 3 barche a vela in alluminio da 12 a 19 metri

State cercando una barca a vela nuova? Aspettavate l’autunno per fare il grande passo, magari dopo avere passato in rassegna alcuni Saloni Nautici? Se è questo il vostro caso, e se magari la barca che cercate deve essere anche una “giramondo”, siete nella rubrica giusta. Questa settimana infatti abbiamo scelto 4 modelli in rappresentanza di Alubat (Ovni), Allures e Garcia, ovvero l’ Ovni 400, l’Allures 45.9, e il Garcia Exploration 60. Tre barche in alluminio ma con sfumature diverse tra loro.

3 BARCHE A VELA NUOVE DA 12 A 19 METRI

Ovni 400 – Alubat | Lungh. 12.90 m, largh. 4.35 mt

La prima delle barche a vela della nostra rassegna una barca in alluminio ma dal design decisamente moderno. L’Ovni 400 è infatti una barca dall’anima “tradizionale” solo in apparenza. Il cantiere Alubat in realtà ha inserito numerose novità sia a livello di vivibilità interna che in termini di scafo. Il DNA è da vero Ovni, ma lo sguardo è verso il futuro.

Prezzo a partire da 309.000 euro +IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Allures 45.9 – Allures | Lungh. 14.75 m, largh. 4.43 mt

La seconda barca della nostra selezione è uno dei modelli più belli prodotti da Allures è l’Allures 45.9, un bluewater cruiser che offre comfort, prestazioni e manovrabilità anche in equipaggio ridotto. Questo yacht dalle lineepure e sportive è pensato per resistere alla perfezione anche durante le lunghe navigazioni, accompagnandovi ovunque voi vogliate. Il ponte in composito garantisce ergonomia, leggerezza e ottime proprietà isolanti alla barca, permettendovi di navigare sempre in condizioni perfette.

Prezzo a partire da 428.522 euro+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Scoprilo alla Milano Yachting Week

www.sailaway.it

Garcia 60 Exploration – Garcia | Lungh. 19.50 m, largh. 5,40 mt

La terza barca a vela della nostra selezione è l’ultima realizzazione del cantiere Garcia che dal 1974 costruisce barche che oggi navigano nei mari di tutto il mondo, Polo compreso. Un’icona per i veri marinai insomma, che promette di ridefinire i confini delle navigazioni a lungo raggio, pur restando una barca versatile pronta a navigare anche in Mediterraneo.

Prezzo a partire da 1.811.250+IVA

Clicca qui per l’articolo completo

Scoprila alla Milano Yachting Week

www.sailaway.it

AIUTACI A TENERTI SEMPRE AGGIORNATO

I giornalisti del Giornale della Vela, si impegnano ogni giorno a garantire informazione di qualità, aggiornata e corretta sul mondo della nautica in modo gratuito attraverso i siti web. Se apprezzi il nostro lavoro, sostienici abbonandoti alla rivista. L’abbonamento annuale costa solo 49 euro e ti facciamo anche un regalo!

SCOPRI IL CANALE YOUTUBE DEL GIORNALE DELLA VELA

Ogni giorno interviste, prove di barche, webinar. Tutta la vela, minuto per minuto. Ma in video! CLICCA QUI per iscriverti, è gratis!

ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER

Per rimanere aggiornato su tutte le news dal mondo della vela, selezionate dalla nostra redazione, iscriviti alla newsletter del Giornale della Vela! E’ semplicissimo, basta inserire la tua mail qui sotto, accettare la Privacy Policy e cliccare sul bottone “Iscrivimi”. Riceverai così sulla tua mail, due volte alla settimana, le migliori notizie di vela! E’ un servizio gratuito e ti puoi disiscrivere in qualsiasi momento, senza impegno!