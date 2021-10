VIDEO Regolare le vele con vento forte (a Caprera con Ganga Bruni)

Siamo a Caprera, con il nostro inviato Luigi Gallerani, a seguire il Master Stage High Performance del Centro Velico Caprera, con i supercoach Ganga Bruni e Max Sirena. Un corso per diventare regatanti migliori. Ve lo stiamo raccontando in video

Caprera Master Stage, come regolare le vele con vento forte

È arrivato lo skipper di Luna Rossa Max Sirena, special guest al corso High Performance Master stage con Ganga Bruni del centro velico Caprera. Emozione incredibile per tutta la base e per noi fortunati che stiamo vivendo da allievi questa esperienza.

Abbiamo imparato moltissimo dalle loro lezioni (racconteremo tutte le tecniche che abbiamo imparato in un articolo sul prossimo numero del Gironale della Vela) e dai consigli via radio di Ganga durante gli allenamenti.

I consigli di Ganga e Max per regolare le vele con vento forte

Se nei giorni scorsi abbiamo capito l’importanza di ruoli equipaggio, assetto, roll tack e regolazione fine delle vele e le tecniche per navigare con poco vento, oggi abbiamo preparato la barca per navigare con vento forte, per cui ci siamo concentrati su tensionamento delle sartie e paterazzo, issare randa svedese e fiocco, e manovrare in velocità in regata, sfruttando andature di poppa per simulare le condizioni in cui non si può issare gennaker.

Da Max abbiamo avuto un prezioso consiglio: esser sempre pronti a manovrare ma non cedere alla tendenza di anticipare troppo la preparazione delle manovre, tendenza naturale di prodiere e tailer, perché ogni movimento in barca corrisponde a una perdita di assetto e dunque un calo di performance.

Guarda la gallery della giornata a Caprera

