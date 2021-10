I cronografi che hanno fatto la storia della vela

TAG Heuer è l’orologeria che accompagna le avventure in mare di velisti e appassionati di mare fin dal 1860. I cronografi svizzeri firmati TAG sono stati, sono e saranno presenti sul polso di molti campioni, essendo orologi sportivi pensati e progettati per essere il compagno perfetto quando ci si trova in mare.

Tecnologia brevettata Made in Suisse

Il binomio TAG Heuer-mare ha radici lontanissime, che affondano nel lontano 1895 quando l’orologeria depositò il primo brevetto per la cassa impermeabile, al tempo utilizzata per gli orologi da polso. Uno dei primi brevetti per l’impermeabilità richiesti al tempo. Da quel giorno ad oggi si sono susseguite tante tecnologie ed innovazioni, TAG Heuer è sempre rimasta al passo con i tempi tant’è che ha da qualche tempo lanciato la collezione di smartwatch Connected. Uno dei meccanismi più famosi della casa svizzera, il Calibre 5 automatico, è l’anima dell’orologio da vela per eccellenza: l’Aquaracer.

TAG fa rima con vela, in tutto il mondo

Il marchio di cronografi svizzero, già partner di Intrepid negli anni 60′ e di Oracle nel 2013, in occasione della vittoria dell’America’s Cup a San Francisco, è da anni al fianco della TAG Heuer VelaCup e della 151 miglia – Trofeo Cetilar. Il nome di TAG Heuer è molto spesso associato, quindi, allo spirito di libertà e di avventura della Vela. Il TAG Heuer Aquaracer è il modello perfetto per il velista che vuole un orologio affidabile e dallo stile inconfondibile, in poche parole lo strumento ideale da portare al polso per vivere il mare e la vela senza scendere a compromessi.

